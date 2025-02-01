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初四迎財神！屏東都城隍廟發錢母　民眾冒雨大排長龍數公里

▲▼屏東財神廟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東都城隍廟今日發放錢母，吸引民眾大排長龍。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市都城隍廟今（1）日大年初四舉行發錢母活動，吸引民眾排隊領取。廟方透露，今年共準備了1萬2000份錢母，即使今天早上天候不佳，排隊的人潮依然延綿不絕，達數公里之長，民眾希望領取錢母讓今年能發大財。

都城隍廟位於屏東火車站附近，香火旺盛。廟方在早上9時吉時開始發放錢母，前一晚已有民眾提前排隊。儘管下雨，熱情的民眾仍不減，隊伍從廟門前沿著光復路、上海路、民族路再到中山路，繞廟一圈以上。

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▲▼屏東財神廟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

奪得第1順位的吳姓男子表示，昨天晚上11時就來排隊，已經連續3年搶到第一位，過去5至6年最差也拿到第11位。他說，雖然今年下雨比較辛苦，且整夜沒能睡覺，但早拿早回家補眠，看到人潮他感到快樂。

屏東都城隍廟主委王家銘指出，今年準備的錢母比去年多，排隊人數也增加了約1000人。領錢母的民眾中，不僅有本地居民，還有外地遊客。每年人潮都很踴躍，即使遇到下雨天也不受影響，預計中午前發放完畢。

▲▼屏東財神廟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

此外，廟旁的公益彩券行在大年初二同時開出威力彩與大樂透貳獎，總獎金分別為新台幣1147萬元及113萬元。不少人領完錢母後，會將錢母過香爐、摸元寶，然後到隔壁彩券行試手氣。現場還有「財神爺」與「三太子」等神尊與民眾合照、擊掌，使廟外充滿喜慶氣氛。

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