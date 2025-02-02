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新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做：可能不利於財運

▲▼春節,中國新年,新年。（圖／CFP）

▲正月初五是新春假期的結束，也被稱為「破五」。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

清水孟國際塔羅專家小孟老師指出，正月初五在傳統上是新春假期的結束，這一天也被稱為「破五」或「隔開」，意味著結束春節假期，同時撤去所有的供品，解除新春的禁忌。由於這天也是財神誕辰，《ETtoday新聞雲》特別整理出四項習俗，幫助大家迎接明日的開工。

第一，迎財神是正月初五的重要習俗之一。這一天是五路財神的誕辰，許多人會在初四子夜準備好水果、三牲和甜食等供品，迎接財神的到來。

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第二，送窮也是初五的一大習俗。過年前家家戶戶進行大掃除，而在初一至初四期間並不打掃，以便聚財積福。到了初五這天，大家才會清潔家裡、倒垃圾，象徵將窮困送出家門。需要注意的是，打掃時應從外往內掃，才能將財氣帶入家中。

第三，吃水餃也是初五的傳統習俗之一。水餃的外型像元寶，象徵招財進寶和團圓。初五包餃子還有「捏住小人嘴」的寓意，以免除讒言之禍。此外，有些地方也會選擇吃麵條，特別是刀削麵，象徵「切五鬼」。

第四，放鞭炮也是初五的重要習俗。俗話說，「爆竹一聲除舊歲。」過年期間，人們會放鞭炮趨吉避凶，而在初五這天放鞭炮則有趕走晦氣和窮困的意義。

雖然初五沒有什麼重大禁忌，但小孟老師提醒大家，送窮日盡量避免到他人家串門子，以免將晦氣帶給他人。同時，也不要罵人「窮」，或說人窮酸，這樣可能不利於自身的財運。

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