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北返塞到半夜2點「初五凌晨時段車潮湧2.9倍」　國道今防6地雷

▲▼出遊，車流量，交通，汽車，空氣污染，空汙，pm2.5，通勤，塞車，細懸浮微粒，移動污染源，高速公路，通行費，國5，國五，北返車潮，春節返鄉，國旅，高乘載管制。（圖／記者李毓康攝）

▲初五國道仍有最後一波北返收假車潮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

昨(1日)初四湧現北返車潮，國5宜蘭到坪林和國1新竹到湖口等路段塞到今天(2日)初五凌晨2點才紓解，今國道仍有最後一波北返車潮，今凌晨0時到5時交通量為平常2.9倍。高公局預估，國道有6大易塞路段，建議南部和國5北上可於上午9點前提早上路，中部中午前出發。

昨日(2/1)全日交通量為128.0百萬車公里，為年平均平日1.4倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為平日1.3倍，其中國1新竹至湖口、國3新竹系統至寶山路段及國5於今日凌晨2時陸續紓解。今初五仍有北返收假車潮，今日0時到5時交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日2.9倍；高公局預估今日交通量為120百萬車公里，清晨全國道路況大致正常，截止上午7時，交通量為15.1百萬車公里。

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高公局預判今日重點壅塞路段，包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

今國道疏導措施包括上午10時到下午18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時到晚間24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；國道採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局提醒，今日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，保持較長的跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，維護行車安全。

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