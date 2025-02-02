高雄點將／財劃法、總預算案狂燒　柯志恩拚高雄民心成綠箭靶

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026高雄市長選舉白熱化，國民黨立委柯志恩雖未鬆口出戰，但去年年底已在市區張掛首面競選看板，據《TVBS》公布的高雄市長選舉最新民調，柯志恩支持度更是一枝獨秀，通殺民進黨高雄市長潛在人選。藍營一心想奪回高雄，現任市長陳其邁雖未表態支持特定對象，然而2026的選舉結果，關係到他執政成績與未來，陳必然卯足全力輔選，柯志恩也不能掉以輕心，尤其在國會議題連環燒時，要兼顧北高兩地，只能勤跑高雄拚民心。

民進黨目前除了綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆爭取市長提名，其中包含未表態的黃捷野心也不小，在立法院攻防時更是不約而同，將各項議題矛頭指向國民黨柯志恩，尤其在《財劃法》修法後，柯志恩更慘遭多位綠委狂轟濫炸，不只邱議瑩、賴瑞隆輪番圍剿，連新手立委黃捷也嗆柯「我們走著瞧！」「選什麼高雄市長？」藍營地方人士指出，距離九合一選舉雖還有兩年多，但立院攻防延燒地方，選戰已逐漸白熱化，黃捷先前受訪談及接班議題，未直接否認參選，反以「沒想過要選」帶過，透過法案攻防，意圖與柯志恩捉對廝殺的態度也相當明顯。

除了《財劃法》後座力，第二會期尾聲審查總預算時，因同黨藍委陳玉珍將公視預算23億全部刪除，不僅得罪一掛文化圈人士，就連平常對政治不表態的藝人、學者也輪番出來圍剿，火燒至中間選民，其案由中還提到並未連署的藍委柯志恩，讓柯志恩慘被綠委、網友修理，就算緊急澄清也顯得後繼無力。

藍營分析，目前綠營浮現的參選人中，綠委林岱樺起步早、原縣區優勢大，很早啟動跨選區服務，在正式表態參選市長後更積極勤跑基層，選民服務周到、積極度也最高，雖然目前仍處「初選偷跑」階段，競選小物齊全，一看就知道是選真的，最大缺點是黨內人和問題，對柯志恩是相對強的對手。

邱議瑩具有全國高知名度，跟市長陳其邁走最近，不過可能考量陳其邁任期尚未過半，基於「尊邁」想法參選動作相對低調，不像其他對手四處高掛形象看板。賴瑞隆於會期內頻頻主導黨內多項重大議題發言，立院攻防戰時也頻頻親上第一線施展拳腳，新潮流培養之意不言而喻，許智傑也同樣擁有媒體高曝光度，獲得其他無意參選市長的立委相助。藍營人士指出，目前綠營派系仍在撕殺，但最後不管是高雄現有人選出線或潘孟安空降，勢必只會整合一人參選，對手一定很強。

黨中央人士指出，高雄市連續兩屆立委槓龜，對國民黨而言，此地是非常艱困的選區，2022年甚至一度找不到候選人願意參戰高雄市長。直到柯志恩臨危受命，選前多份民調呈現的趨勢一致，柯志恩一直在低谷徘徊，只有約1成5高雄選民支持；反觀陳其邁支持度大多在4成以上起跳，雙方差距懸殊。開票結果，柯志恩最終獲得40%的得票率，是高雄合併以來的藍營第二高票，不只粉碎陳其邁要拿百萬票的美夢，更帶領國民黨成為高雄市議會第一大黨。

從15趴的支持度到4成的選民青睞，柯志恩是如何打動高雄選民？柯志恩曾在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，在高雄這個綠到出汁的地方，2年來自己遭受到的冷眼不少，甚至有人一看到她就喊，「車輪牌的你不要來啦！走開走開。」如何打動高雄選民？柯志恩透露，就是一個字「勤！」只是上會期《財劃法》後續發展的不可控，也平添柯志恩日後選戰變數，熟悉地方政情的人士指出，柯志恩回防雖已相當即時，但在民進黨輪番砲火下確實有心而無力，綠營地方利用文宣戰窮追猛打，即便柯本人、國民黨高雄市黨部一再闢謠，也難以做到完全止血的地步。黨中央人士認為，盡早布局選戰，提前備戰，國民黨於艱困選區不能再溫良恭儉讓，才能讓高雄綠地變藍天。