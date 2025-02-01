奇異果不用刀削！日網實測「用水剝皮」　超美成果近萬台人看呆

▲魚漿夫婦分享日本網友剝奇異果的方式，掀起了大量討論。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

通常來說吃奇異果都會剝皮，不過日本有位網友在剝皮時突發奇想，先用熱水燙了一下奇異果的果皮，再泡入冰水裡面，沒想到驚人的成果讓他眼睛一亮。而這項實測被轉傳到臉書粉專「魚漿夫婦」以後，也掀起了大量討論。

「魚漿夫婦」日前在臉書分享了一名日本網友的剝皮實測，這名網友在剝奇異果的過程中，突然靈光一閃，於是使用熱水燙了一下果皮，接著再將奇異果整顆丟入冰水當中。

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沒想到做完了這兩項步驟，日本網友驚呼，奇異果的果皮「像剝桃子那樣」，皮一下子就會滑落，露出裡面光滑的果肉，完美的成果與便捷的方式令他眼睛一亮。

▲魚漿夫婦分享日本網友剝奇異果的方式，掀起了大量討論。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



「魚漿夫婦」不禁對此調侃，「我後來發現，能治癒你的，是海星寶寶，是海膽寶寶，或者是沒有皮的奇異果。等一下，可以這樣剝噢！我要試試看～。」

「魚漿夫婦」分享的貼文至今已有將近萬人按讚，網友們對此直言，「雖然不喜歡吃奇異果，但好想剝看看喔」、「今天才剛削皮削到懷疑人生…真想早兩個小時知道」、「好漂亮喔感覺更好吃了。」

不過，也有其他人分享，「奇異果就是要帶皮啃啊」、「我都直接啃，原來奇異果要剝」、「還好我都連皮一起吃」、「綠的皮毛太多了不好吃、金的皮毛短且少口感甚佳。對，我連皮吃」、「如果是金圓頭，不帶皮吃真是糟蹋它。」