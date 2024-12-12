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一堆學生下車了！他踏上新幹線「車廂一幕」讚爆：乘客典範

▲▼日本新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有日本網友在X（原推特）上表示，搭新幹線的時候，京都站有一大群校外教學的學生下車後，他和其他往東京方向的乘客上車了，發現學生離開後的車廂狀況超驚人，「乾淨得像剛從第一站出發一樣」，大讚「這才是真正為後來乘客著想的典範」，話題引發熱論。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專分享該則貼文，原PO指出，他搭上10點時段的新幹線「希望號」，車子停靠在京都站的時候，有一大群校外教學的學生下車。接著，他就和其他往東京方向的乘客上車，沒想到學生離開後的車廂「乾淨得像剛從第一站出發一樣」。

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原PO表示，當時車廂座椅的靠背全都恢復到原位不說，椅袋裡和地板上甚至一點垃圾都找不到，忍不住直讚「這才是真正為後來乘客著想的典範。」最後還隔空喊話，「不知道是哪所學校的學生，但我由衷想對他們說：『歡迎來到京都』。」

貼文引發熱論，「這是很基本的禮節，偏偏就這麼基本的事情一堆人做不到」、「這本來是個感人的故事，但原推是京都人」、「台灣：倒水在別人頭上」、「人從來都不是討厭某地區國的人，而是討厭沒質素的人」、「當每個人都把自己做好的時候」、「可以得到京都人由衷的稱讚真是太了不起了。」

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