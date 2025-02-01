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空難67死！數據揭「全美9成塔台」人力不足　管制員每周上班6天

▲▼美國航空,美航,黑鷹直升機,空難,打撈殘骸。（圖／路透）

▲ 當局打撈美國航空客機殘骸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國航空子公司PSA航空5342號班機撞上黑鷹直升機墜河，兩機67人全數罹難，事發時雷根國家機場塔台僅1名管制員負責2人份工作，令塔台人力問題浮上檯面。而美媒揭露數據指出，事實上全美逾9成航管設施都有人手不足狀況。

《紐約時報》分析自航管人員工會取得的數據顯示，全美包括塔台等313個航管設施中，有285處人員配置少於美國聯邦航空總署（FAA）及工會的建議門檻，比率約91%，且其中73個設施人力極少，短缺超過25%。

報導指出，美國航空系統仍是世界上最安全的，但長期人力短缺及安全系統投資不足，已導致驚險事件不斷增加，且紐約地區尤其嚴重。長島地區有2處關鍵設施在40%職位空缺狀況下運行，卻負責指揮紐瓦克、甘迺迪及拉瓜地亞等全美最繁忙的機場，這3座機場去年共處理約120萬個航班。

CNN則指出，航管人員多年來持續透過NASA航空安全報告系統（ASRS）匿名警告人力不足問題的影響，光是過去一年就收到至少10份通報，內容包括對人員配置、工時及過勞的憂慮。

南加州一名管制員寫道，「我們多年來一直人手不足，造成很多不安全的狀況」，曾有一架小飛機請求援助，卻因塔台工作量太多無法得到幫助。北加州另一名管制員則指出，「我們已經被迫每周工作6天，且每周都要加班」，「這導致管制員容易疲勞，我們需要更多人手」。

專家指出，人力短缺部分原因是新冠疫情期間人員流失，且培訓一名新的管制員需耗時逾4年，部分機場塔台甚至需要更久。前美國運輸部監察長夏沃（Mary Schiavo）就曾表示，「訓練一名航空交通管制員需要很久，成本很高，且約有1/3的人會被淘汰，因為訓練太過嚴苛。」

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關鍵字：

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