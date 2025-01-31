美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機

▲美國傳奇飛行員薩利2009年創下「哈德遜河奇蹟」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國航空客機29日晚間撞上美軍黑鷹直升機，兩機67人全數不幸罹難。對此，美國傳奇飛行員薩利（Capt. Sully Sullenberger）分析指出，客機在夜間降落，而且必須飛越一片水域，這2個因素可能加大了避開直升機的難度。

薩利機長30日向《紐約時報》表示，白天跟晚上的視野截然不同，「基本上，你只能看見他們（飛機）身上的燈光。你必須試圖弄清楚，他們是在你的上面還是下面？距離有多遠？他們要往哪個方向去？到了晚上，一切都變得更加困難。」

薩利機長說，夜間河水也可能稍微影響視野，「到了晚上，在水面上可以看見的地面燈光，會比在陸地上時少一點……但這只是推測，我們不能確定。」

▲一架波音737 MAX降落雷根國家機場。（資料照／路透）



美航客機預計降落的雷根國家機場（DCA），位於華盛頓特區市中心以南5公里，是距離美國首都最近的機場，但也被形容為該國駕駛難度最高的機場之一。

薩利機長認為，考慮到雷根國家機場的設計，在這裡起降的飛行員必須接受更多培訓。這座機場建於1930年代晚期，跑道長度比其他機場更短，但經常有大量航班起降，「自從1930年代以來，它沒有太多變化。當然，我們加入許多科技，但很多科技都過時了。」

▲搜救與復原工作仍在進行中。（圖／路透）



29日以前，美國已近16年未發生致命商業航班事故。薩利機長認為，儘管現在的飛行已經變得「極度安全」，但這次悲劇讓我們學到一課，那就是依然必須保持警覺心。

2009年，薩利機長駕駛全美航空1549號班機從紐約起飛，不久後卻遭遇鳥擊，2顆引擎熄火、完全失去動力。不過，他仍設法把這架空中巴士A320迫降在哈德遜河（Hudson River），全機155人奇蹟生還，整起事件被譽為「哈德遜河奇蹟」，並且改編為2016年電影「薩利機長」（Sully: Miracle on the Hudson），由影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演。