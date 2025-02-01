大陸1月百城新房價上漲　銷售額再現下降趨勢

▲大陸房地產。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中指研究院發布報告顯示，1月大陸百城新房價格較上月結構性上漲，二手房價格月跌幅繼續收窄；由於春節假期因素，1月百強房企銷售額年跌16.5％，但降幅明顯收窄。

報告稱，1月大陸百城新建住宅每平方公尺平均價為1萬6693元（人民幣，下同），受部分優質改善項目入市帶動，1月新房價格較上月結構性上漲0.23％，其中有47個城市房價較上月上漲，41個城市下跌，12個城市持平。

報告指出，若今年政策能夠加快落地，將有助於改善市場供需關係、緩解企業資金壓力，促進市場進入新的循環；若各項政策能夠加快落實到位，第一季市場有望延續回穩態勢，核心城市小陽春行情可期。

數據顯示，由於春節假期因素，1月百強房企銷售總額2350.3億元，年減16.5％，但降幅明顯收窄。報告稱，1月逢春節假期，銷售受一定程度影響，致使本月銷售額下降，但相比去年超過30％的降幅有明顯收窄；1月銷售總額逾百億元房企5家，較去年同期減少2家，50億元房企8家，較去年同期持平。

中指院預計，節後網簽成交量將出現一定回升，第一季來看，由於去年首季新房成交規模為近年較低水準，在低基數影響下，整體或將保持平穩；二手房受部分小區價格逐漸調整到位及核心城市業主預期改善，預計成交量仍將保持一定規模，但市場持續回穩仍需政策加力支持。