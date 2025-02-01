塞車「靜止狀態」被騎士撞到　駕駛挨告過失傷害傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小美（化名）去年1月間開車行經台南市永康區忠孝路附近，當時道路塞車，車輛呈現停止狀態，卻突然遭一名騎士撞上，事後她被檢方依過失傷害罪嫌起訴。台南地院法官日前審理此案，最終認定檢方證據不足，裁定小美無罪。

▲小美在塞車時遭騎士撞上，事後還挨告過失傷害罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，小美去年1月間開車行經台南市永康區忠孝路一處無號誌燈的巷口，她本應減速慢行，卻疏於注意，貿然通過路口，導致騎士閃避不及撞上，當場人車倒地，造成騎士頭部外傷、門牙脫位、肋骨骨折、四肢多處擦挫傷，因而認定小美涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，訊後依法將她起訴。

小美到案後堅定否認有任何過失傷害犯行，她強調，當時道路塞車，她的車子呈現停止狀態，該名騎士是為了閃躲另一輛車，才會撞到她的車，不是她的問題，事故現場的目擊者也說是騎士先與其他車輛發生擦撞，之後才撞到她的車。

受傷騎士也表示，事發過程與小美的說法大致相符，他要經過事發巷口時，有先觀察不遠處路口的紅綠燈（距離大約30公尺），當時的燈號為紅燈，接著他左轉，然後就被撞了，他也無法確定撞到自己的是哪輛車。

台南地院法官認為，從雙方的說法中可知，騎士在與小美的車輛發生碰撞之前，先與其他車輛發生擦撞，接著失控撞上小美的車，現實情況顯然與檢方所說的狀況不同；此外，台南市車輛行車事故鑑定會的鑑定意見書也沒有考慮到這一點，鑑定意見存有瑕疵，是否可以採信顯然存有疑慮。

最終，法官認為，檢方現有的證據無法證明小美有任何過失傷害的行為，因此裁定小美無罪，全案仍可上訴。