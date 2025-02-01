友借27萬跑了！她幫作保衰「被下海」　結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）好心為朋友作保，幫對方向同事阿榮（化名）借款27萬元，沒想到朋友屆期未還錢，阿榮轉而向她催討債務，甚至邀約發生性關係，她不從，對方就在將近200人的LINE群組內罵她是援交妹、有做過下海了、當小三等等。台南地院法官日前審理之後，依恐嚇危害安全罪判處阿榮拘役90日，另依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處他有期徒刑5個月。

▲小花為朋友作保借錢，最後卻是自己受到最大傷害。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花曾幫朋友向阿榮借款27萬元，並承諾如果朋友沒有還錢，她將代為清償，還提供身分證正反面照片作為擔保，沒想到朋友真的屆期未還錢，阿榮便從2021年8月起開始向她催討債務，還傳送私密照片、證件照片給她，威脅「如果妳再不返還我的債務」、「簡單給妳看」。

由於小花還是沒有清償債務，阿榮就在同年9月間於LINE群組（成員共191人）內公開小花的全名、證件照，還指控小花是援交妹、利用男人騙感情借錢，「小心會插足別人的婚姻，要求男人偷偷一起見面做下海」等等。這些訊息被小花的另一名友人看見，轉而告知小花，兩人因此鬧上法庭。

阿榮到案之後矢口否認犯行，但台南地院法官檢視相關證據之後發現，該LINE群組是與阿榮有關的特定族群群組，而且PO文者需要持有小花的身分證照片、知道小花與他人有債務糾紛等細節，文章中提到的內容都與阿榮、小花的情況有不可思議的高度重合，因此足以排除PO文者是阿榮以外之人的可能性。

此外，小花在接受警詢時曾提到，阿榮明明已婚，卻邀約她到汽車旅館意圖性侵；阿榮本人也在接受警詢時表明，小花有約他發生性關係。

台南地院法官認為，阿榮因為債務糾紛，竟以散布文字等方式揭露小花的個資，甚至詆毀女方名譽，缺乏法治觀念，行為確實不應該，考量到他僅坦承部分犯行，最終依恐嚇危害安全罪，共2罪，各判處拘役50日，合併應執行拘役90日，再另依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處他有期徒刑5個月，兩者皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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