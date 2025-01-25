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社會 社會焦點 保障人權

父重男輕女「小時候幾乎沒見過面」　女兒拒扶養獲准

記者黃翊婷／綜合報導

女子小玲（化名）因父親有「重男輕女」觀念，自有記憶以來，幾乎沒有見過父親，直到去年5月間突然接獲社會局通知，這才知道父親已無力維持自己的生活，但她仍決定向法院聲請減輕或免除對父親的扶養義務，日前獲得台南地院法官裁定准許免除。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲小玲控訴父親有重男輕女觀念，從未照顧扶養過她。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小玲在判決書中主張，她從小就住在外祖母家，平時由外祖母協助照顧，或者由母親帶著她到工作地點就近照顧，父親因為重男輕女觀念，對她幾乎不聞不問，「自我有記憶以來，幾乎未曾見過父親」，父親當然也完全沒有對她盡過撫育教養責任。

小玲接著說，後來母親因為無法忍受遭父親家暴，決定離婚，雙親離婚之後她只見過父親一面，親子關係早已名存實亡，沒想到去年5月間她突然接獲社會局通知，這才知道父親已無力維持生活，需要親人扶養，但她還是決定向法院聲請減輕或免除對父親的扶養義務。

台南地院法官表示，經調查，小玲的父親除了有遺屬年金4049元之外，沒有其他收入，確實無法維持生活，但對於女兒的控訴，他表明沒有異議，因此可以認定他過去的確長期無正當理由未對女兒盡到扶養義務，且情節重大。

法官指出，小玲請求免除對父親的扶養義務，與民法第1118條之1第2項的規定相符，最終裁定准許她的請求，免除她對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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