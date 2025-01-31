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幫公司避稅就給5萬　求職男一看帳戶傻了！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）先前上網找工作，「公司」要求提供金融帳戶進行合法避稅和代發工資，並承諾要給他5萬元報酬，結果錢還沒收到，他的帳戶就先出事了。台南地院法官日前審理此案，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處阿輝有期徒刑3個月，併科罰金5000元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿輝還沒拿到5萬元報酬，帳戶就被列為警示帳戶了。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝明知將金融帳戶交給他人使用，可能會淪為詐騙集團的人頭戶，去年9月間他為了獲取5萬元報酬，答應將自己的帳戶提供給「公司」使用；沒想到該公司是詐騙集團，他們假扮成賣場客服要求受害者驗證，讓受害者將9萬9185元匯入阿輝的帳戶。

阿輝到案之後表示，當時他透過網路尋找工作機會，對方說因為公司資金進出很大，會遭銀行限制額度，所以要求他提供帳戶用來合法避稅及代發工資，還說要給他5萬元報酬，結果報酬還沒收到，他的帳戶就被列為警示帳戶了。

台南地院法官認為，阿輝隨意將帳戶交給陌生人使用，導致受害者財產損失，根本無法追討，犯罪所生損害難以填補，考量到他已經坦承犯行，態度並非不良，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金5000元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役5日，全案仍可上訴。

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