春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

▲義大皇家酒店與台灣高鐵合作飯店聯票專案，有多項優惠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

9天春節連假玩不夠，還想要繼續玩！義大皇家酒店與台灣高鐵合作飯店聯票專案，自即日起至3月31日止，推出「暢遊皇家 高鐵陪你」住房專案，專案價4388元起，還可以最低7折的票價加購高鐵車票，為了提供消費者更多旅宿體驗，位於館內的皇樓中餐廳、柳町日本料理以及星亞酒吧，推出一系列專屬優惠活動，讓消費者可以盡情享受美食與度假的超值服務。

▲義大皇家酒店與台灣高鐵合作飯店聯票專案，有多項優惠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

國內旅遊正夯！搭配高雄眾多演唱會盛事與活動，出門遊玩首推高鐵飯店聯票，義大皇家酒店自即日起至3月31日止，推出「暢遊皇家 高鐵陪你」住房專案，專案價4388元起，專案包含雅緻家庭房住宿一晚以及自助式早餐4客(2大2小)，訂房加購高鐵成人車票，最低可享7折優惠。

▲義大皇家酒店與台灣高鐵合作飯店聯票專案，有多項優惠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

來到義大皇家酒店一定要大啖美食才會不虛此行！位於飯店內的皇樓中餐廳，以粵式料理為主打，自即日起至2月28日止，推出以「煲仔冬之饌」為主題的9道精緻料理除了粵式料理；柳町日本料理也有滿滿的驚喜，駐店主廚林志龍巧手提供多達30道五星級飯店主餐，以每道480元起的親民價吸引消費者，主餐還可自由搭配。加價升級成定食組合，共有多道日式小菜、湯品與甜點可做選擇，滿足每位饕客的挑剔味蕾。