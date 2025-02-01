瞬跌莫內睡蓮池！科工館「印象派光影展」　穿越時空與大師相遇

▲印象派150週年光影藝術展，即日起至4/6在高雄科工館展出。（圖／科工館提供）

記者許宥孺／高雄報導

為紀念印象派運動150週年，國立科學工藝博物館與翡冷翠文創攜手打造「印象派 150 週年光影藝術展-高雄站」，展覽即日起至4月6日於科工館北館2F展出。這次的展覽可以說是藝術與科技的完美結合與展現，透過聲光科技與沉浸式場景，重新詮釋印象派經典，讓觀眾穿越時空，感受百年前的藝術革命如何顛覆傳統，改變世界藝術的進程。

▲「花都風情」展區，展示畫家將生活百態一一入畫。（圖／科工館提供）

印象派誕生150週年後的今年，探索印象派之美成為國際盛事，首站去年在台北舉辦，吸引12萬觀展人潮，這次移師到科工館，因為場地挑高的優勢，高雄場具有更多的獨家亮點，有全新打造高規格的投影區、限量精美書籤小卡、名畫家自畫像拍照牆等，將是南臺灣近年來最大規模的沉浸式藝術展。

▲在印象派畫作中，光影是至關重要的元素之一。（圖／科工館提供）

沉浸式的觀展體驗是此特展最大特色，透過藝術家對自然、生活與光影的詮釋，展現印象派畫作的雋永魅力，展覽共分為四大主題區：

「黃金印象」：探索印象派的起源與歷史脈絡，回顧這場藝術運動如何顛覆傳統、改變世界藝術的走向。

「花都風情」：聚焦於莫內、雷諾瓦、馬奈等藝術家的城市描繪，展現19世紀巴黎的繁華與浪漫。

「光影之舞」：本區重新為科工館專屬量身打造，以多媒體技術重現印象派畫作中的光影之美，呈現自然瞬間的詩意與迷人氛圍。

「四季之歌」：重點呈現莫內的「睡蓮」與「麥田」系列，捕捉四季流轉的自然韻律。它結合了聲光科技和沉浸式場景設計，觀眾能宛如置身於莫內的池塘、雷諾瓦的舞會或梵谷的星空中，透過巨型投影和多媒體互動，感受印象派對光影與色彩的敏銳捕捉。

▲展區帶領觀眾回顧印象派150年的歷史、事件，認識最具代表性的畫作、畫家。（圖／科工館提供）

科工館館長李秀鳳表示，這場藝術革命深刻影響了後來全球藝術的發展。印象派的特別畫風，讓光影的改變、對時間的瞬間印象、未經修飾的筆觸與色彩、構圖寬廣無邊、以生活中的平凡事物做為描繪對象等，成為藝術表現的主角，並徹底改變了人們透過藝術「觀看世界的方式」。這次展覽是科技與藝術的一次跨界融合，從光影中看見藝術的自由與生命力，期待每位觀眾都能在這場藝術饗宴中找到屬於自己的感動。