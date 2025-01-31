墾丁大街有新人行道　眾人批「這1幕超台」搖頭嘆：有用嗎？

▲原PO拍下墾丁大街新規劃。（圖／原PO授權引用，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前屏東縣政府與公路局聯手，要改善墾丁大街人行空間，趕在過年前完成一階段。就有民眾俯拍新落成的綠色標線型人行道，直呼「墾丁大街的行人專用道好酷炫」。照片一出，不少人發現畫面中一現象，忍不住直搖頭，「都把臨停區做出來了，還是要停在人行道上」、「然後攤販放綠線區域…」

原PO在「路上觀察學院」貼出照片，「墾丁大街的行人專用道好酷炫」，畫面中可見，路上設有雙向車道，在車道兩側則規劃相當寬敞的綠色人行道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就有人注意到，還是有車子臨停在綠色區域，紛紛搖頭，「都把臨停區做出來了，還是要停在人行道上」、「畫上這條後，攤販就會自動把東西擺到綠色區域，遊客還是整個馬路上亂晃」、「有三輛汽車，四台機車在人行道上…不取締有用嗎？」

還有網友認為，這樣規劃後，馬路來回方向各只有一個車道，車多時可能會很塞，而且人行道空間還很不規則，「人行道往路上一直畫，路越來越小條，笑死」、「真正的人行道被攤販與摩托車佔用，然後再向車道要來人行道，難怪車道越來越窄。」

也有人力挺，「不做又在那說行人地獄，做了又在那嫌東嫌西，至少有一個開頭，不管好壞之後再想辦法，而不是像之前那樣，那誰還敢走在路上」、「逢甲一開始也是這樣，但是被警察大人們不定時的來關切、開罰後，就改善了。」