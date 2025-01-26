一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

▲原PO發現這間小學的男廁有門。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

走進男廁，通常會看到一整排的小便斗，很少會看到廁所門。近日有網友則貼出一張照片，透露桃園某間小學的男廁落實了「性平跟性騷防治觀念」。照片曝光後，掀起網友討論，「總算有人開始重視男性如廁的隱私權了」、「支持！我們幼兒園也有」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示，他在桃園市的某一間小學中，發現男廁「徹底落實性平跟性騷防治觀念」。從他貼出的照片也可見，這間男廁不會直接看到小便斗，而是多了門可以關上並鎖起來。

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貼文曝光後，吸引超過8000人按讚，不少網友都直呼，「其實我從小就搞不懂男廁到底為什麼沒有門？掃廁所時有人進來上，然後打打鬧鬧的不出去真的很......」、「真心覺得這樣真的很好！不然每次經過男廁，看到男生上廁所真的有點怪怪」、「我覺得很棒！不管男生、女生都應該要一人一間，很多男生在廁所時也是會被性騷擾的」、「很支持這樣的改變！有隔間才好」。

還有網友分享，「南部很多學校及公共機關早就有了」、「我們學校也有了！超棒的。唯一缺點：兩人如果同時打開門會撞到」。另也有網友表示，除了男廁有門，現在也常會看到性別友善廁所，「性別友善廁所似乎都是這樣的，在台南也看過」、「現在新做的廁所很多都這樣了，性別友善廁所」、「我們學校性別友善廁所就是這樣子～小便斗也會隔間」。

本文經原PO授權引用

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