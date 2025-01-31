過年也要運動！藍委揪團PK打棒球　張嘉郡被封「練武奇才」

▲藍委揪團PK打棒球、籃球 。（圖／國民黨立委提供）



記者崔至雲／台北報導

過年期間與家人團聚，享受大魚大肉之餘，別忘也要動動身體。國民黨立委洪孟楷揪國民黨立委張智倫、廖先翔、黃建賓、張嘉郡、陳菁徽等人一起比賽打棒球及PK投籃機，廖先翔、張嘉郡在棒球比賽中獲得前2名，其他人進入投籃機比賽，由張智倫勝出，最後其他藍委則面臨棒式懲罰。

棒球規則規定男生打時速110公里棒球，女生則是打壘球。陳菁徽穿上粉紅色中華隊球衣應戰，張嘉郡套著黃色的中信兄弟球衣，洪孟楷則身穿中信兄弟電繡棒球夾克，裡面著中華隊藍色球衣。

藍委們揮棒時都拿出氣勢，敲出每一擊。最終結果，冠軍由廖先翔30分獲得，依序排名為張嘉郡29分、洪孟楷27分、張智倫25分、陳菁徽16分、黃建賓3分。張嘉郡笑稱，這是她人生第一次到球場打棒球，直呼「我今天才發現我有這個talent（天賦）」。洪孟楷更讚賞她是「練武奇才」。

除了冠軍廖先翔及第二名的張嘉郡外，其餘藍委進入第二輪投籃機PK賽。最終由張智倫獲得99分、後續排名為洪孟楷、黃建賓、陳菁徽。

洪孟楷、黃建賓、陳菁徽面臨棒式懲罰，但陳菁徽的棒式不太標準，被笑稱比較像拱橋，過程中也因為體力不支大喊出「1分鐘到要叫我喔！」；平時有在健身的洪孟楷則表示，他可以撐3分鐘。



