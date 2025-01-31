每周一杯酒恐增19種疾病風險　最新研究：沒有安全飲酒量

▲美國最新研究指出，喝酒增加致癌風險。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

據美國一份最新的聯邦報告，研究人員以詳細數據分析飲酒對人體的影響，發現飲酒不僅與多種癌症風險有關，還可能導致肝硬化及其他健康問題。

這項報告由「防止未成年人飲酒跨機構協調委員會」（ ICCPUD ）主導，綜合全球數十項研究的結果，是美國準備更新未來五年膳食指南的重要依據之一。報告指出，即使每周只喝一杯酒，也會增加19種健康問題的風險，包括大腸癌、食道癌及肝硬化等。專家特別強調，「沒有任何酒精攝取量是完全無風險的，飲酒越少，健康風險越低。」

報告分析七種癌症（包括大腸直腸癌、乳腺癌、肝癌及喉癌等）與飲酒的關聯，發現飲酒者患癌風險明顯高於不飲酒者。研究顯示，每周僅喝一杯酒的男性，罹患大腸癌的風險高出16%，食道癌風險增加6%。如果每天喝三杯酒，患食道癌的風險更是普通人的三倍以上。

女性方面，飲酒對健康的影響更為顯著。報告指出，每周飲用一杯酒的女性，鼻咽癌、喉癌及乳癌的風險略有上升，但若每天喝三杯酒，鼻咽癌風險將激增90%以上。專家解釋，酒精在體內會分解為乙醛（ acetaldehyde ），這是一種已知的致癌物，會加速細胞突變並提高癌症風險。

過去認為適量飲酒有助於保護心臟健康的說法，在最新報告中被推翻。研究顯示，無論是男性每天喝兩杯酒，或女性每天喝一杯酒，其罹患缺血性心臟病（最常見的心臟病類型）的風險與不飲酒者並無差異。

至於中風，低至中等飲酒量者的風險稍低。研究發現，每周喝一杯酒的人中風風險比不飲酒者低10%，每天一杯則可降低8%。但飲酒量增加到每天兩杯，風險反而上升，顯示酒精攝取量與健康影響的微妙平衡。

目前美國膳食指南建議，男性每日飲酒量不超過兩杯，女性不超過一杯。但隨著科學研究的不斷更新，越來越多專家呼籲進一步降低飲酒標準。報告的結論也強調，「飲酒越少越好。」

然而，這一提議引發酒精產業的反彈。業界批評，這類警告風險的研究存在程序缺陷且數據不透明。同時，近年來美國飲酒人口結構也發生改變，18至34歲年輕人偶爾飲酒的比例從20年前的72%降至62%，但55歲以上的飲酒比例則從49%上升至59%。

專家強調，無論飲酒習慣如何，減少酒精攝取始終是健康的選擇。國際癌症研究機構（ IARC ）早已認定，酒精分解產物乙醛是致癌物，因此「酒精消費量越少，對健康越有益。」