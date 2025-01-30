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過年久坐、大魚大肉易「爆痔」！醫師教你3招過好年

▲▼ 。（圖／資料照）

▲過年從事打麻將、長時間坐車等活動，可能加劇痔瘡症狀。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

9天超長年假已經過一半，民眾把握時間出國旅遊、返鄉過節或與親友打麻將等活動，但對痔瘡患者來說，長時間久坐、飲食不均及缺乏活動可能會加重症狀。禾馨醫療直腸外科醫師林雅慧特別提醒，遵循下面三大簡單準則，有助於減少痔瘡困擾。

首先，避免長時間駕駛並定時休息。春節期間返鄉或出遊，長時間駕駛可能引發痔瘡症狀。專家建議，每3至4小時應下車走動一下，以促進血液循環，減少久坐對肛門的壓迫，有效減輕不適。國道沿線設有18個休憩站，還有超過1萬間便利商店，方便大家進行適時的休息。

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其次，麻將桌前不久坐，適時活動。與親友圍桌打麻將是許多家庭的春節傳統，但長時間坐在麻將桌前，容易對肛門區域造成壓迫，甚至可能發生「爆」痔瘡的情況。專家建議，若發現牌運不佳，應適時起身走動，不僅有助於血液循環，還有機會好好轉運。若痔瘡症狀加劇，應隨身攜帶藥膏，隨時備戰。

最後，大魚大肉時記得喝足水，過年期間，大家都愛享用豐盛的年菜，但大魚大肉的食物較易造成便秘，進而加重痔瘡症狀。專家強調，保持充足水分是維持順暢排便的關鍵。建議每天至少攝取2000cc的水分，幫助促進腸道蠕動，避免便秘的發生。

林雅慧提醒，痔瘡患者應提前做好預防工作，遵守以上三大準則，避免坐立難安的不適影響過節心情。對於病情已經進展至2至3級的痔瘡患者，建議儘早進行醫療處置，必要時可考慮現代雷射消融手術，該技術相較於傳統手術，具有創傷小、恢復快的優勢，有效改善症狀並提升生活品質。

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關鍵字：

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