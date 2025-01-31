白癡公主監製八點檔大逆轉！婆媳和解竟靠「益生菌」網笑翻：這才是我要的年味

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過年圍爐吃年夜飯是家家戶戶最期待的時刻，也是台灣八點檔絕不能錯過的灑狗血情節！知名KOL白癡公主最近就推出的「甜視」最強八點檔《甜家好媳婦》，一上線就成為過年前最火熱的網路話題！近日下集終於在大家期待下登場，不僅婆媳圓滿大和解，甚至還掀起一波「曬年菜」、「曬善存益生菌」的熱潮，要跟素嬌一家人分享自家必備的年菜菜色。

▲知名KOL白癡公主《甜家好媳婦》近日下集上線後，掀起一波「曬年菜」風潮。（圖／資料照，下同）

在網友殷切期盼下，《甜家好媳婦》下集終於在近日上線，一開頭就是最好看的除夕夜團圓飯現場！而且接續上集，準媳婦淑惠的身世竟然真的就是婆婆素嬌失散多年的女兒，為了要補足這30年來沒有與女兒共度的時光，素嬌煮了一大桌澎湃年菜要給淑惠和兒子啟明享用，然而心情複雜的淑惠這一頓年菜吃下來，情緒跟消化都飽到天靈蓋，忍不住奪門而出。

▲白癡公主一人分飾多角，不變的是每個角色對於善存三效順暢益生菌粉末顆粒的信賴。

幸好在這個關鍵時刻追出來的啟明，讓淑惠重拾對這段感情的信心，更讓她回想起，當初不舒服的時候，都是啟明貼心準備「善存3效順暢益生菌」親手餵她吃的甜蜜回憶。「只要一天補充2包，就可以補充100億好菌1喔！」啟明輕聲溫柔的提醒，再次打開淑惠緊閉的心房，畢竟過年有菜有肉大啖美食之餘，懂得及時遞上幫助消化的善存3效順暢益生菌，才是真正在乎你的家人無誤！無厘頭又過分認真的劇情讓一票網友忍不住狂讚，「這就是我要的年味！」、「太荒謬了笑到肚子痛」、「看了都想為過年先準備好善存益生菌了」、「好想去素嬌家過年喔！」

▲美食後補充善存益生菌，粉末更簡單自然好吸收。

就和暖男啟明一樣，懂得分別照顧媽媽素嬌和未婚妻的情緒，善存3效順暢益生菌也擁有「膠囊」與「粉末顆粒」兩種劑型設計，不只方便隨身攜帶、隨時隨地保持好狀態，酸甜的水果口味也很好入口，滿足不同族群的攝取習慣與需求！過年期間不小心吃過量，善存3效順暢益生菌特選專利代謝菌株與青春益生菌株2，同時更搭配了鳳梨酵素，好消化幫助排便順暢，讓一家人從除夕吃到大年初五，放心享受「飲食自由」，就算面對開工壓力，也不用擔心消化不適突然找上門。

▲開工後更需要在辦公室放一包善存益生菌，幫助上工不卡卡！

即日起至2/6(四)只要在ETTODAY臉書下方留言（附外連）、曬出自家年菜，再加上「善存益生菌幫你過好年」標語，善存就會隨機送出「善存3效順暢益生菌」正品給《甜家好媳婦》的忠實觀眾，新的一年跟著素嬌、淑惠和啟明一起「好消化、好代謝、養出青春好體質3」。

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1 係指成人每日吃2包3效順暢益生菌粉末顆粒之建議食用量

2 係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、Lactobacillus plantarum之專利

3 幫助消化、促進新陳代謝、青春美麗