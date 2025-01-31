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來電了！民眾「高雄往返旗津」有新船　2艘全新電力驅動渡輪曝光

▲▼高雄往返旗津有新船搭！　2艘全新電力驅動渡輪投入營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄2艘全新電力驅動渡輪投入營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市輪船公司最新電力驅動渡輪「雄棧2號」與「艾莉絲」去年底正式啟用，分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線，預計能顯著提升旗津居民及遊客的交通體驗，提供更加優質且環保的交通選擇。 高雄市政府與環境部共同建造三艘電力驅動渡輪，其中包括兩艘49噸的「雄棧1號」與「艾莉絲」，以及一艘99噸的「雄棧2號」。首艘電力驅動渡輪「雄棧1號」已於去年1月24日正式投入營運。

最新加入的「雄棧2號」與「艾莉絲」將分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線，預計能顯著提升旗津居民及遊客的交通體驗，提供更加優質且環保的交通選擇。

▲▼高雄往返旗津有新船搭！　2艘全新電力▲「雄棧2號」與「艾莉絲」將分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線。（圖／記者賴文萱翻攝）驅動渡輪投入營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「雄棧2號」與「艾莉絲」將分別服務旗津-鼓山及棧貳庫-旗津航線。（圖／記者賴文萱翻攝）

在三艘電力驅動渡輪投入後，將大幅提升高雄港區的交通疏運能力，服務好旗津市民。市府將繼續推動老舊柴油渡輪的汰換計畫，並加速渡輪的電動化轉型，為市民提供更加友善便捷、綠能的港區交通服務，進一步活化高雄港區，結合市政活動，促進觀光發展，提升高雄的國際形象。

「雄棧2號」的載客量為149人，並可容納50輛機車，是「雄棧1號」的兩倍，將有效提升交通疏運服務。此外，為了提供更智慧化的乘客旅遊體驗，輪船公司與工研院再度合作，繼旗福2號後，在「艾莉絲號」上導入「智慧窗屏AI導覽系統」，使旅客可以透過手勢與智慧窗屏互動，提供即時資訊、影像及促銷廣告等多元服務，進一步提升旅客乘船體驗。

高雄輪船公司指出，新船的投入不僅促進高雄港區交通發展，更呼應市府推動淨零排放與永續政策，輪船公司將持續致力於創新並提升服務品質，並推動高雄市綠能交通發展。隨著新電力驅動渡輪的投入，輪船公司將為高雄港區的現代化及城市發展貢獻力量，同時也為提升旗津當地經濟與觀光吸引力提供新動力。

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關鍵字：

高雄市輪船公司電力驅動渡輪高雄港區交通選擇

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