吉伊卡哇小提燈超搶手！高價轉賣喊破千　陳其邁說話了

▲高雄今年推出吉伊卡哇小提燈，大小朋友搶著要。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市幼稚園、國小學童20日搶先領到今年特別推出的「吉伊卡哇小提燈」，沒想到竟在網路掀起亂象，有家長轉手小提燈上網拍賣，價格300、500、899甚至1000元都有，高雄市議員邱于軒批評，市府應重新檢討發放機制。高雄市長陳其邁表示，小提燈受歡迎程度超乎想像，已請廠商加速趕工，會讓大家2/8、2/9順利拿到小提燈。

全台唯一的吉伊卡哇燈籠在高雄獨家發放，包含國小、幼兒園以及特殊學校的學童，在寒假前就搶先領到1盞小提燈，一般民眾則需等到2月8、9日，在高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取。不料市府美意變調，因為許多人將小提燈上網轉手拍賣，甚至還有人喊價到1000元，掀起亂象。

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▲高雄小朋友在寒假前就搶先領到1盞吉伊卡哇小提燈。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員邱于軒指出，2025高雄燈會聯名吉伊卡哇，由於這個日本IP「吉伊卡哇」（Chiikawa）真的在孩子間很流行，相對的高雄燈會理應「免費發放」的造型燈籠也詢問度超高。市府當然很會飢餓行銷！第一波發放國小以下的小朋友一人一個，連帶許多沒拿到或外縣市的朋友，紛紛打來詢問，無奈議員配合市府發放的時間就是要等到2月3日以後才拿得到。

邱于軒說，果然市場機制就是「有需求就有商機」，之前才出現有人要招募工讀生到國小校門口拿「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，現在網路上更赫然出現一個300-500元的高價轉賣。她奉勸市府還是重新檢討發放機制，能早發就早發，要不然只是助長黃牛行徑，美意被扭曲造成「燈籠之亂」，是要讓黃牛好過年嗎？

▲打工網站徵人，到學校和小朋友交換燈籠。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼吉伊卡哇小提燈出現誇張二手價 。（圖／翻攝網路）

針對吉伊卡哇小提燈高價轉賣，陳其邁今天出席活動時回應，「吉伊卡哇小提燈先針對國小以下小朋友發放，主要是希望能讓他們感染春節喜氣，呼籲大家盡量還是把小提燈留給小朋友，至於大朋友在2/8、2/9，可以在高雄港16-18號碼頭領取，希望大家屆時可以到冬日遊樂園，一方面帶小朋友去旅遊，也能順利拿到小提燈」。

針對議員反應，小朋友跟大人發放時間有落差掀亂象，陳其邁解釋，主要是因為小朋友要放寒假，所以才趁寒假前第一批發放給小朋友，因為燈籠其實是元宵節要提的，循往例也是在元宵節前夕發放。

陳其邁表示，這次吉伊卡哇小提燈大受歡迎的程度超乎想像，數量供不應求，目前已請廠商加速趕工，要讓大家在2/8、2/9都能順利拿到小提燈。

觀光局也強調，請民眾勿把免費贈送的小提燈用於營利行為，希望這些小提燈能真正用於增添節日氣氛。想拿小提燈的民眾朋友，可在2月8、9日到高雄港16-18 號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。