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骨頭也會中風！「菸酒毒、三高」族群列高風險　察覺會痛早已惡化

▲骨中風為支配骨頭的血管阻塞，導致血液無法流通，導致大腿髖關節或股骨頭缺血性壞死。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲骨中風為支配骨頭的血管阻塞，導致血液無法流通，導致大腿髖關節或股骨頭缺血性壞死。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

不只有腦中風，骨頭居然也會中風！高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊表示，骨中風是因支配骨頭的血管阻塞，導致血液無法流通，骨頭壞死，一般很難察覺，一旦出現疼痛、不良於行，只能採取積極性醫療方式解決，而三高慢性患者、肥胖、嚴重酒精依賴者、老菸槍、吸毒者是罹患骨中風的高危險群。

天氣冷颼颼，溫度急降可能引起血管、血壓改變，進而誘發腦中風增加機會，不過不只有腦部會出現腦中風，就連骨頭也會有中風的狀況。高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊分享道，骨中風則是因支配骨頭的血管阻塞，導致血液無法流通，骨頭壞死。

▲高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊。（圖／記者許宥孺翻攝）

林書樊指出，骨中風一般很難察覺，因此很難以吃藥、打針等保守方法尋求改善，尤以三高慢性病人、肥胖、嚴重酒精依賴者、老煙槍、吸毒者是罹患骨中風的高危險群。其中，吸毒者因注射毒品導致大腿髖關節或股骨頭缺血性壞死，一旦出現患部疼痛、不良於行，往往病情已惡化，只能採取手術解決。

此外，在冬天，肌肉也會像電腦一樣發生當機情況，林書樊表示，肌肉當機就是俗稱的抽筋，各年齡層都會發生，冬季夜晚氣溫低，抽筋機率較高。不過導致抽筋的原因相當多，不是一昧吃香蕉就能緩解，必須找出好發風險因子，才能對症下藥及預防與治療。

▲▼小腿肚抽筋緩解手法，即是將強迫腳掌進行反方向拉伸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼小腿肚抽筋緩解手法，即是將強迫腳掌進行反方向拉伸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼小腿肚抽筋緩解手法，即是將強迫腳掌進行反方向拉伸。（圖／記者許宥孺翻攝）

林書樊指出，就骨科而言，電解質不平衡、激烈運動、骨骼異常、壓力或疲勞、鈣片補充過量與低溫都有可能造成肌肉當機。其中，許多長輩因脊椎、膝關節、頸椎或髖關節退化開刀，植入支撐骨頭的金屬物，處於低溫環境時，導冷特性的金屬溫度比肌肉低，因此更容易抽筋，尤其好發於夜晚睡眠期間，建議睡前進行腿部熱敷、按摩及穿襪子保暖。

肌肉一發生當機，當下如何重新開機？林書樊表示，以常見的小腿肚抽筋為例，緩解手法是與抽筋彎曲部位，強迫腳掌進行反方向拉伸。若狀況持續發生，甚至影響生活作息或行動，就必須尋求專業醫療方式處理。

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