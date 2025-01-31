美國2025經濟前景樂觀！　學者分析：川普「親商政策」奏效

▲美國2024年的經濟增長在消費者持續強勁的支出推動下，依然超出預期。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

儘管面臨高利率和令人不安的通膨，美國的經濟增長在消費者持續強勁的支出推動下，依然超出預期，隨著川普政府在2025年接手執政，有許多理由對美國經濟保持樂觀。

根據CNN報導，摩根大通（JPMorgan）首席全球策略師凱利（David Kelly）表示，美國經濟和以往一樣，仍以非常穩健的步伐運作著，「要讓經濟陷入衰退，你需要一個衝擊，但我看不到經濟內部有什麼會導致這樣衝擊的因素。」

CNN也整理出，美國2025年對經濟樂觀的4個理由：

汽油價格受控

汽油價格在2022年中創下每加侖超過5美元的空前高峰，但如今油價已大幅下降，來自中東或俄羅斯的供應鏈沒有中斷，美國的石油產量更創下全球歷史新高，供應端的表現甚至超出預期。

根據加油站價格監測平台GasBuddy的預測，2025年的平均汽油價格將為每加侖3.22美元，這也將是油價連續第3年下降。平穩的油價應能提升消費者信心，並使通膨數據保持在較低水平。

薪水追上了物價

雖然物價水準可能不會回到2019年的水平，但價格上漲的速度已經大幅放緩了，不僅如此，薪水的增長速度還持續快於物價上漲的速度。

美聯儲主席傑鮑威爾（Jerome Powell）去年12月表示，「我們能為他們做到的最好事情，就是把通膨降到目標水準並保持穩定，這樣人們就能獲得實際的高額薪資增長，這就是讓大家對經濟重新產生信心的方法，也是我們的目標。」

美聯儲已經降息

美聯儲（Federal Reserve）為了對抗通膨大幅提高利率，達到數十年來的高點，其加息速度是自1980年代以來未曾見過的。

這場對抗通膨的行動推高了房貸、車貸、信用卡貸款和小型企業貸款的借貸成本，然而隨著通膨降溫，美聯儲已經連續三次會議下調利率。

2025年利率是否還會進一步下調仍存在很大不確定性，而且房貸的借貸成本尚未明顯下降。儘管如此，美聯儲開始降息的舉動對經濟來說是一個好消息，這應該會在接下來幾個月內促進經濟增長。

親商政策（Pro-business policies）

川普政府提出的經濟政策，雖然存在不少爭議，但一些經濟學家對稅務改革的前景，以及成立旨在削減浪費性支出和過多的監管規章「政府效率部」（Department of Government Efficiency）感到樂觀。

哥倫比亞商學院（Columbia Business School）前院長、前總統布希（George W. Bush）的首席經濟顧問哈伯德（Glenn Hubbard）表示，「聽起來或許不吸引人，但天哪，這正是提高生產力的關鍵所在。」