比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬...嚇喊：手在抖

▲網紅實測用紫微斗數購買刮刮樂，竟真的中100萬大獎。（圖／翻攝自Threads 妮塔毛帽a日常）

圖文／CTWANT

每到春節，刮刮樂買氣特別旺，今年流傳靠ChatGPT選號中大獎，不少網友留言「C」好運。網紅「妮塔毛帽a日常」跟友人也去刮刮樂，但他表示「刮刮樂不要再看ChatGPT，有一招更厲害，紫微斗數」，結果真的刮到100萬，讓他嚇壞稱「你沒開玩笑嗎？真的假的」。也有人直呼羨慕，「親戚會上門借錢了吧？不過先ccc再說。」

「妮塔毛帽a日常」在Threads分享影片，並寫下：「刮刮樂100萬啊，吸吸吸，跟大家分享喜悅，第一次看100萬，還以為都是公務人員在中獎。」直言自己發現1招比ChatGPT更厲害，就是「紫微斗數」算自己的財運吉時。

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從影片中可見，他在紫微斗數「財運時間」12點10分，挑了一張「1,200萬大吉利」刮刮樂，並喊「『中吉』走到『財棉宮』，看啥選啥，等一下亂選一張，眼神對到就直接中獎」。

▲刮出100萬的瞬間，大家十分驚訝。（圖／翻攝自Threads 妮塔毛帽a日常）

接著他選中1號，直接刮開QR-Code讓店家掃，怎料，刮刮樂一掃金額起初顯示不出來，因為金額超過5萬，店員一看刮到100萬，嚇得趕緊叫老闆確認，「妮塔毛帽a日常」也嚇壞直呼不敢相信，「你沒開玩笑嗎？真的假的」、「年終來了，手在抖，看來要開班授課教紫微斗數了」。

貼文一出，立刻湧入超過2萬網友朝聖按讚，「親戚會上門借錢了吧？不過先ccc再說」、「求教學，吸好運」、「恭喜你，也想要中大獎」、「ccccccccccc爆！我也要中一百萬！」「完蛋紫微斗數人氣大漲」、「太扯」。

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