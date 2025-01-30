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木柵101歲人瑞出門失聯　狂騎三輪車20公里！警終於找到人助返家

101歲人瑞騎三輪車出門失聯　警在20公里外找到他助返家團圓

▲老翁28日上午獨自騎三輪車離家，卻騎超過20公里來到汐止，所幸員警發現、即時關心。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市文山區101歲劉姓老翁，28日除夕上午獨自騎三輪車離家，下午卻遲遲未歸，家屬心急如焚，連忙到警局報案，而汐止警分局社后派出所見老翁在汐止區大同路一段與南陽大橋附近徘徊，上前關心後發覺他是家屬正在協尋的對象，連忙將他帶回派出所休息，並通知家屬前來帶回，家屬則感謝不已，終於放下心中大石。

據了解，劉翁年事已高但身體強健，他28日從家中獨自外出後，騎乘三輪車由木柵至汐止區大同路一段與南陽大橋旁，途中行經超過20公里，直到社后派出所警員發現該老先生一直於附近徘徊便上前關心，詢問後得知老先生一路從木柵騎乘三輪車至汐止。

為免老先生體力不支，員警立即請老先生稍坐下休息、喝溫水，並將該名老先生帶往木柵分局，經詢問木柵分局同事得知該名老先生的女兒一早便來報案，並查詢得知老先生年籍資料及家人連絡電話，並通知其女兒將老先生帶返家，家屬表示非常感謝警方將老人從汐止帶回至木柵助團圓。

汐止分局呼籲民眾應多留意家中老人，同時也建議民眾可在長者身上衣物繡上姓名或穿戴可識別身分之飾品；另市府社會局皆有提供「愛心手鍊」的服務，如家中有需要本服務之市民朋友可向市政府社會局申請，共同為迷失老人找到回家的路。

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