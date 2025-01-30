最狂初二！女婿回娘家揪「直升機共乘」　2.8萬人讚爆：太狂了

▲網友揪共乘，不是開車而是開直升機。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

在傳統習俗裡，初二（30日）是出嫁女兒回娘家的日子，南向交通量也預估會在初二達最高峰，不少人就會選擇共乘返鄉。有趣的是，近期有人揪共乘時，竟推出「初二好女婿專機」，直接開直升機回娘家，吸引超過2.8萬人按讚，紛紛直呼「只有想不到，沒有辦不到」、「看來我要把任意門拿出來才能打敗這篇了」。

臉書社團「Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹）」在除夕（28日）那天出現幾則「太狠了」的貼文，首先是「初二好女婿專機」，強調不塞車、不排隊，提供5人座位，上機地點在高雄機場，並於松山機場降落，共乘費用視飛行時間分攤。

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▲「初二好女婿專機」引起關注。（圖／翻攝自臉書／Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹））

原PO也在文中提醒，直升機需符合民航法規申請作業，可以攜帶寵物、禁止吸菸、可以飲食，嚴禁將頭手伸出窗外，想吐的可以開窗或付清潔費吐在機上，「有婆媳問題，或是丈母娘issue的，也有提供機外吊掛的解決方案」。

另一篇貼文則在國外，一樣是揪共乘直升機，只提供1個名額，上機地點在紐西蘭皇后鎮（Queenstown），前往南島營地庫克山（Glentanner Park Centre，Mount Cook），費用為「一個擁抱」。

▲一名國際攝影師也在揪直升機共乘。（圖／翻攝自臉書／Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹））

該名網友也說到，他是國際攝影師，已經在全世界不同國家多次飛行直升機，也在紐西蘭搭過不少次直升機，「看到這社團很友善又有趣，希望提供一個座位，讓沒有體驗過直升機的人有一個很棒的體驗。我喜歡交朋友，但不喜歡一大群人，所以只提供一位名額，我可能會多帶一位助理，是包私人飛機所以不會有其他遊客」。

▲這名國際攝影師強調，他有相關飛行機票證明，此事非假。（圖／翻攝自臉書／Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹））

這2篇貼文迅速引起網友熱議，不少人質疑其真實性，但也有許多人留言打趣「您好，我在台中機場下，直接飛過去就好，我已自備降落傘」、「看來我要把任意門拿出來才能打敗這篇了」、「怎辦，我希望是真的，成功搭上的來張照片讓我羨慕羨慕」、「單純好奇那個中途上下機的部分，是直接空中打開門就跳嗎」、「好狂啊，社團是不是還差郵輪」、「下次就算共乘海豚我也不意外了」。

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