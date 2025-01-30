大陸年輕人瘋求神　不求姻緣只求財

▲北京雍和宮。（圖／翻攝自北京市政府網站）

記者陳冠宇／綜合報導

近年來，大陸年輕人對求神祈福的熱潮持續升溫，尤其是在經濟不景氣和就業壓力下，許多年輕人將寺廟作為精神安慰的場所。在此背景下，求財和求事業的人增多，求婚姻、情感方面的訴求則減少許多。

鳳凰網報導，2019年《去雍和宮燒香的年輕人》一文廣為流傳，凸顯大陸年輕人熱衷寺廟祈福的趨勢。此後幾年，這股熱情不僅未曾減退，反而愈加高漲。有人花錢燒香、請手串，也有人自願做寺廟義工，還有北京人總結出「求財去雍和宮，求職去臥佛寺」的規律。

上海大學歷史系副教授、佛學學者成慶觀察到，現代人普遍面臨集體性心靈危機，對未來和周圍的一切產生懷疑。許多年輕人對前途失去信心，紛紛轉向求神拜佛和算命卜卦，試圖尋求心理上的安慰與確定性。

成慶指出，大約在2015年前後，大陸燒香拜佛的人群逐漸年輕化，受過高等教育的大學生和白領開始增多。有報導稱，一位北京白領連續兩三年搶到雍和宮的「頭香」，這在過去是很難想像的。

求財和求事業的人增多，求婚姻、情感方面的訴求比例變弱。成慶認為，這與社會環境的變化密切相關，近幾十年，大陸民眾接受的是高度個人主義的教育，加上中國經濟的高速發展，促使人們更專注於事業和財富，與家庭相關的婚姻和生育逐漸被視為負擔。

▲北京臥佛寺。（圖／翻攝自北京市政府網站）

成慶說，較為發達的國家都會存在這種現象，但中國的特殊之處在於，個人主義教育導致家庭和家族的碎片化，家庭關係逐漸瓦解和疏離。年輕一代失去了對親密關係的嚮往，不僅是婚姻和戀愛的需求淡化，父母與子女，以及朋友之間的關係也在逐步疏遠。

成慶指出，許多人認為「搞錢是第一位的」，以為財富能搞定一切關係問題。雖然物質財富保障了基本生活，但人與人之間的親密和深度連接，才是人類的基本社會需求。網路提供的社交往往表淺且不穩定，這樣的情況下哪怕擁有財富，仍然可能面臨心理問題。

成慶說，賺錢變得越來越難，即便是那些曾經享受時代紅利的人，也開始覺得幸福的邊際效用急劇下降。許多人產生了懷疑，一些人擔心未來賺不到錢該怎麼辦？另一些人雖然還能賺到錢，卻找不到幸福的依托點。

成慶提到，在這種背景下，催生了「心靈消費主義」。這一概念的核心在於，將精神安慰轉化為可以買賣的商品。常見的心靈消費包括去寺廟求手串、買文創商品、佩戴寓意吉利的水晶飾品等。