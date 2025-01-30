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大陸 大陸焦點 特派現場

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣團隊與山西龍鼻村合作打造生態農場，使用無農藥「天然草本」養殖 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／山西報導

大陸過去十多年力拚鄉村振興轉型，位於山西鄉寧縣龍鼻村靠著種植草莓、養魚以及生態雞，打出一條特色之路，背後推手來自台灣團隊。西進30多年台商王長富以「合作共贏」方式，由村民提供土地、養種植人力，王長富負責管理指導、商業銷售運營，加上「天然草本＋無農藥」技術，三年下來村民感受賺錢樂趣，人均年收入平均2.3萬人民幣以上，成為新村振興經濟成功轉者範例。

即將入冬的山西鄉寧縣昌寧鎮龍鼻村，一改過去農村髒亂刻板印象，兩旁的農園收拾乾乾淨整潔，各類熟成的蔬果在陽光照射下，更加明艷動人。放眼望去這些心血成果得來不易，來自台灣的團隊王長富是最大的幕後推手之一。

1992年首次首次來大陸發展王長富，一直往返兩岸尋找商機。過去在台灣從事農業近40年，在桃園和新竹兩地都有設廠，直到2014年在大陸發展農業，多方調研後，發現山西的市場潛力，一方面山西是他的祖籍地，2021年決定前進山西臨汾生態農業。

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全新的盆栽草莓也被稱為「立體種植」，讓龍鼻村民大開眼界 。（圖／記者任以芳攝）

山西部落灣農業科技有限公司總經理的王長富指出，經過半年的實地考察，選定鄉寧縣龍鼻村開設「賽德克農場」。一開始也不是很順利，村民十分忌諱土地，不願意出售或出租土地，一方面擔心引起以後不必要糾紛，一方面也不看好王長富提供的「有機＋生態」養殖新方案，對於傳統思維農民來說，很難有說服力。

當時龍鼻村村支書記閆東旗思想開明，他十分認同王長富計畫，避免與村民之間的土地流轉和利益分配問題，開始說服村民，最終達成共識。村民提供自有土地，王長富負責技術指導、商業營銷。大家做第一件大事就是蓋草莓科技大棚，從傳統地哉改成盆栽養殖，這種全新的盆栽草莓種植模式，也被稱為「立體種植」，立刻提高草莓的產量和品質。

閆東旗說，「相較傳統的地栽，盆栽草莓管理上更簡便，產量顯著提升。盆栽草莓的根系在有限的空間內得到了更好的保護，避免地面病蟲害的侵襲，使用精細的肥水管理和病蟲害防治措施，草莓品質得到極大提升。」

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「立體種植」恆溫科技大棚，一年四季都可種草莓，鎖定市場銷售 。（圖／記者任以芳攝）

走進立體種植科技大棚，約有兩千多盆栽草莓，當時記者採訪室外入冬氣溫是3度左右，科技棚室內配合草莓生長，四季均溫，白天15度左右，到了晚上不能低於7度，等於一年四季都可採收。更重要的是，傳統地哉草莓施打許多農樣防蟲，王長富提供有機施肥，使用來自台灣的酵素技術和有機肥料，大幅減少農藥的使用量，提高草莓的口感和營養價值。

關於產量，閆東旗介紹，一盆草莓就能長到一斤左右（500公克），架種植模式相當於傳統地栽方式的三倍，產量隨之大幅增加，同時提高土地的利用率，還使得草莓的採摘和管理工作更加便捷，並且發展農家樂模式，假日有不少周邊遊客來採摘。

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 魚菜共生、雞果共生。養魚的水肥集中發酵後，用來灌溉農場的草莓、蘋果、櫻桃等蔬果。（圖／記者任以芳攝）

剛開始合作，村民們習慣種植草莓和蔬菜，王長富認為必須增加品項，經過半年的考察和交流，他提出在村莊內發展養魚業的想法，這下又讓村民「矇」了，龍鼻村位於小山丘之上，養魚需要挖魚池，大家都沒有經驗。王長富憑借在其他地方的養殖經驗，經過多次溝通和討論，村民們逐漸接受新產業方向。

王長富團隊為村莊設計先進的養魚循環系統，引入了優質的魚苗。利用荒地開墾出的土地建設魚棚，魚棚的四季均溫保持在20度到25度之間，為魚類提供了適宜的生長環境。打造三米高的魚池，主要養殖品種為鱸魚和澳大利亞石斑魚，每年可養殖兩茬約5萬斤，相當於陸地一畝地的養殖量，養魚的純利潤每條魚可達8到10塊錢（單位：人民幣，同下），遠高於蔬果種植。

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 母雞下蛋區，減少人員接觸驚動雞群（圖／記者任以芳攝）

大陸農業農村部鼓勵發展工廠化循環水養殖，賽德克農場建有3個6立方米、16個3立方米的魚池，統一配備排水、過濾、殺菌、供氧等設施。基地也利用魚的糞便進行自然發酵，製作成有機肥後通過滴灌的方式供給草莓等植物。這種循環利用減少環境污染，提高土壤的肥力，為蔬果的生長提供良好的環境。

除了養魚，王長富鎖定養殖「生態雞」，把在台灣養雞模式帶來龍鼻村，不使用抗生素，而是熬煮中草藥及酵素代替抗生素養殖，內容包括「甘草、黃芪、金銀花、蒲公英……」王長富介紹養雞「秘方」，足足有近20種中草藥。

王長富的「天然草本」養殖新模式，再次刷新村民認知，原來養雞也可以很健康。閆東旗開心指出，「我們的雞蛋可以生吃，有淡淡香味，幾乎沒有打抗生素真的很神奇，所有中草藥按比例稀釋，濃度不高，雞群3天喝一次。」

依靠天然本草進行養殖，做到全程無抗生素、無色素、無激素等，充分保障雞肉和雞蛋品質。現在農場養殖的雞主要分為觀賞雞、肉雞和蛋雞三類，約有2000隻，日產約1500個雞蛋。

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 龍鼻村打出健康生態雞與雞蛋，發展電商會員，剛推出大爆滿。（圖／記者任以芳攝）

龍鼻村也開始做「會員電商」，會費一年365元，換算1600元台幣，之後買雞肉和雞蛋打八折。因為主打有機生態農業，吸引周邊地區入會人潮大爆滿，農場生產供不應求。

過去村子農民靠天吃飯，辛苦耕種心血不見得賣到好價錢，或是屈就市場需求變動，最終忍痛賤價出售。現在龍鼻村完全顛覆過去傳統種植銷售模式，實現從傳統蔬果種植到高效養魚的產業轉型，這一轉變不僅提高了村民的收入，還為村莊帶來了新的發展機遇。

▼ 龍鼻村生態雞場和村莊即景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 山西專題、草莓、生態雞、台灣團隊技術指導 。（圖／記者任以芳攝）

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