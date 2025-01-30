8歲女童突失明！　醫一看「飲食習慣」驚呆：沒救了

▲大馬一名女童因長期飲食不均衡，缺乏維生素A而導致失明。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名8歲女童因長期過量食用雞塊、香腸等加工食品，嚴重缺乏維生素A，最終導致視力永久損害，完全失明。專家呼籲父母重視子女的飲食均衡，以避免類似悲劇發生。

綜合當地媒體報導，納迪亞醫師（Erna Nadia）近日在Facebook分享了一宗案例，表示一名就讀小二的女生在學校突然出現失明症狀，嚇得老師立即將她送院治療。醫生徹底檢查後，發現女童是因為長期嚴重缺乏維生素A，而導致完全失明。不幸的是，這種損傷已無法逆轉。

▲醫生警告人們不可長期依賴加工食品，以免營養不均衡引發疾病。（示意圖／VCG）

醫師隨後詢問女童的飲食習慣，發現她自出生以來幾乎只吃加工食品，每天以雞塊、香腸和餅乾為主食，飲食極度不均衡。納迪亞表示，自己分享這一案例並不是想要責怪女童的父母，而是希望提醒大眾注意飲食健康，並呼籲家長盡量為孩子提供營養均衡的食物，例如白飯配上雞蛋和醬油就是簡單又健康的選擇。

納迪亞也提醒，加工食品的保質期越長、色素越多，就越不健康。她警告，長期依賴此類食品恐將帶來無法挽回的健康問題，而家長也應盡早干預，改變孩子的飲食習慣，避免過度依賴加工食品。

克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）資料顯示，維生素A對健康的視力與新陳代謝至關重要，其主要來源包括綠葉蔬菜、水果、肉類、乳製品和鮭魚。維生素A缺乏的早期症狀包括了眼睛乾澀、視力模糊，但若未及時治療，最終可能導致不可逆的完全失明。專家強調，比起依賴營養補充劑，均衡飲食才是預防健康問題的最佳方式。