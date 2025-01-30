重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做





▲中捷砍人案，長髮哥英勇制服兇嫌洪淨。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

記者陳韻如／整理報導

20歲男子洪淨2024年5月21日犯下恐怖的中捷隨機砍人案，造成17歲呂姓高中生及27歲長髮哥許瑞顯受傷。回顧當時，長髮哥不顧自己臉上遭劃傷，反而英勇壓制洪淨，過程中還一度被當成兇手，好在眾人即時發現，一起上前合力壓制，才沒釀成更大災禍，而長髮哥也因此爆紅。

回顧案情，洪淨當時在車廂內持3把刀隨機攻擊乘客，而長髮哥即使臉部已被劃出長長一道傷痕，且鮮血直流，仍英勇肉搏，過程中一度還被誤認為兇手，被嚇壞的民眾拿雨傘狂毆，而他也隨即大喊「不是我」，眾人在意識到認錯後，也立即轉移目標合力包圍、壓制洪男，直到另名黑衣大叔上前奪刀，才結束這場驚魂。

▲長髮哥許顯瑞臉上因此留下長長疤痕。（圖／記者游瓊華攝）

長髮男的英勇畫面曝光後，他也因此爆紅，事後被網友起底，是一名在台中健身界小有名氣的健力好手，經常在比賽中拿下佳績，而他也藉著身材優勢，才得以在短時間內順利制伏洪淨。

全案後續在偵查以及庭審時，長髮哥也多次露面，可以看出他臉上留下長長一道疤痕，但他對此則引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，他一定會這麼做的。」鼓勵自己走在正確的道路上。

此外，長髮哥後續也與洪淨以100萬元達成和解，而洪淨最終遭到判刑10年，長髮哥對此則回應，「我對這個刑度沒有太大的情緒，交給社會大眾判斷合不合適，這個事件影響到社會大眾維安的部分，對於判決結果尊重法官的決定。」