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川普喊提高半導體關稅　卓榮泰：嚴密關注！緊急協助產業界

▲▼行政院長卓榮泰大年初一參拜行程。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰大年初一參拜行程。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日表示，「98％的晶片生意都在台灣」，並揚言提高半導體相關產品的進口關稅。對此，行政院長卓榮泰29日表示，相關部會已經嚴密關注，政府也會緊急對產業界做更多合作與協助。

今（29）日是農曆大年初一，卓榮泰一早分別前往臺北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福，祈求保佑國家風調雨順、國泰民安，並祝福各位鄉親新的一年平安健康、喜氣洋洋。

卓榮泰表示，洲子福德廟是內湖科技園區香火最鼎盛的土地公廟，也是「含金量」非常高的庄頭廟，他身為內湖居民，特別在新春第一天前來參拜祈福。此外，松山奉天宮不僅是地方信仰中心，更積極投入社會公益事業，包括長期贊助大學的醫療隊、捐助台北市政府消防車、復康巴士等，幫助各階層需要幫助的民眾。

另外，針對川普揚言提高半導體關稅一事，卓榮泰表示，國內外各種的情勢變化非常快速，對外要爭取更多的合作，保持在產業界、科技界的領先。

卓榮泰指出，對內需要朝野、百工百業、各行各業團結一致，一根筷子容易折斷。他強調，希望2300萬的國人同胞都能夠面對這樣的局勢，這是台灣的好機會，我們要在機會當中創造屬於我們更好的發展。

卓榮泰在致詞中也指出，在全體國人共同努力打拚下，去（2024）年我國經濟成長率預測達4.3%，創下近十年來第二高佳績。新的一年開始，面對國際情勢快速變化，政府持續緊密關注國內、外各種情勢發展，會善用各種方式，與世界各國展開更多合作，全力推動各項合作計畫，維持台灣在世界產業鏈、供應鏈的領先地位。

▼行政院長卓榮泰大年初一參拜行程。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長卓榮泰大年初一參拜行程。（圖／行政院提供）

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