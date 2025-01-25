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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市計程車客訴案1年近795件　亂繞路、聊政治都會被投訴

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車司機從業人員增加，北市的客訴案也倍增。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

近年來線上叫車平台多元發展，廣義的計程車從業人員增加，衍生出的消費爭議也越來越多。台北市議員曾獻瑩發現，市府去年接獲計程車相關的客訴案達795件、是往年的2倍。就有司機分享，常見的投訴狀況包括路線不對、車資不同、支付方式，以及車上有異味、講話的內容是否涉及言語騷擾等，都會被投訴。

曾獻瑩指出，台北市登記營業的計程車有3萬2318輛，卻缺乏相關的載運量與司機工時記錄。進一步瞭解發現，去年計程車客訴件數是往年的2倍、達795件，其中，關於司機態度不佳就有358件；其它還包括車內環境不佳、司機違規情事等，也有229件、是以往件數的5倍；收費疑義則有118件。

曾獻瑩認為，計程車常接送國內外旅客，作為台北市形象的第一線，提升其服務品質至關重要。除了加強監督外，他也建議市府應與計程車業者建立雙向溝通的管道加強交流，定期公開客訴案件的統計資料，協助車隊或個人司機瞭解需要改進的方向。

對此，公運處表示，近年北市計程車登記車輛數、搭乘人數增加，民眾對服務品質的要求也提升，加上北市投訴管道多元且方便，都是造成投訴案件量增加的原因。若同一名司機被持續檢舉，將請所屬車行、車隊查處改善且加強教育訓練；繞道、拒載等違規則轉請權責機關警局、交大處理。

公運處說，每年度皆會辦理計程車車隊服務品質評鑑，透過民眾乘車滿意度、民眾申訴案件處理的調查等，評定計程車派遣車隊服務品質評鑑分數及等第，並提供車隊優缺點分析、作為改善依據，另持續要求各車隊教育訓練。

執業多年的鄭先生分享，現在是大量使用科技資源的數位時代，投訴很常見、投訴範圍也很廣，諸如路線不對、車資不同、支付方式，以及車上異味、講話的內容涉及政治內容或言語騷擾等，都會被投訴。

鄭先生說，目前幾乎所有的車隊都有提供非現金支付，但考量到要扣手續費、延遲入款等，並不受一般司機歡迎。他舉例，有時會碰到客人叫車後臨時改成信用卡、悠遊卡或是街口支付等，許多司機大多會告知無法配合，導致客人會質疑平台有這服務，為什麼之前能現在不能？

而面對乘客的投訴，鄭先生表示，車隊內部會有處罰機制，如記警告、小過等，可能停止機子的運作，讓司機較難接到case進而影響到生意。若是一般的小黃，還能接路邊攔車的客人；但多元化計程車、uber等，依法規只能接case無法路招，影響就會很大。

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