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寒流報到洗澡好痛苦！　專家教「4招」擊敗冷空氣：水蒸氣是關鍵

▲▼洗澡。（圖／CFP）

▲近來天氣寒冷，想到洗澡時要被冷風吹令不少人望而卻步。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

近來天氣冷吱吱，儘管洗個熱水澡讓人感覺放鬆又舒服，但從浴室出來後，一股冷空氣撲面而來，不僅讓洗完熱水澡後的幸福感大幅降低，還可能因為冷熱驟變，觸發心肌梗塞、中風等風險。外媒最近整理了4個簡單的技巧，不僅可輕鬆避免被暴露在冷空氣中，還能令洗澡後的溫暖感受持續更久。

1. 保持浴室溫暖

想避免淋浴後被冷風吹襲，首先需要確保浴室的熱量不會流失。專家建議，人們可以在淋浴前緊閉門窗，並在浴室門下放置擋風條或捲起的毛巾，阻止冷空氣進入浴室，讓浴室保持溫暖。

2. 提前準備好毛巾和衣物

洗澡後盡快擦乾身體是避免自己覺得冷的重要關鍵。專家建議，人們可以在洗澡前先準備好毛巾和衣物，並使用單獨的毛巾擦乾頭髮和身體，這樣就能避免毛巾因為變濕，吸水較慢，而無法及時將身體擦乾的窘境。可以的話，使用前將毛巾放入烘乾機加熱幾分鐘，或使用毛巾加熱器，可以讓毛巾更溫暖。同時，將浴袍或睡衣掛在淋浴間附近，可讓衣物在淋浴時吸收熱氣，穿上時更加舒適。

▲▼毛巾。（圖／CFP）

▲專家建議人們在洗澡後立刻擦乾身體，以減少寒冷的感覺。（示意圖／VCG）

3. 調整淋浴水溫與蒸氣利用

淋浴時，將水溫調至身體能接受的最高溫度，不僅能增加淋浴時的舒適感，還能產生更多蒸氣，提升浴室的溫度。此外，在淋浴結束前，稍微打開浴簾或門，讓蒸氣擴散到整個浴室，可以減少淋浴間與浴室的溫差，降低身體在適應較低的外在溫度時引起的不適感。

4. 善用浴室內的熱氣

淋浴後，不要急著離開浴室，利用熱氣讓身體慢慢適應冬天的寒冷環境。例如，可以在浴室內刷牙或做其他日常準備，延長保暖時間。蒸氣能有效減緩寒冷感，使冬日淋浴後的體驗更加舒適。

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關鍵字：

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