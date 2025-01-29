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新年許願先看！「吸引力法則」實踐版　11個方法幫助心想事成

A.I.,人工智慧,人工智能,Artificial Intelligence（圖／視覺中國CFP）

▲願望會不會實現，可能跟「意念專注」有關。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人「新年許願清單」每年都一樣，因為從來都沒有實現，這很可能是出於「意念」不夠清晰。「吸引力法則」導師分享實踐方法，是轟動全球的《祕密》思想源頭，提供11種作法，幫助讀者駕馭意識的流向，真正「心想事成」。

英美最有影響力的心靈嚮導伊絲特．希克斯、傑瑞．希克斯（Esther and Jerry Hicks）共同撰寫《專注意念的驚人力量》系列書籍暢銷百萬冊，近來由商周在台發行繁體中文版。

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根據出版社介紹，這本書可說是全球爆紅的《祕密》的思想源頭，也是「吸引力法則」的實踐版，提供了11種實作法，幫助讀者駕馭意識的流向，並針對7大生活面向，提供實例參考、問題解答。

作者認為，生活中的所有經驗，其實都源自於每個人的思維。當人專注於某個主題，意念的振動頻率會激活吸引力法則，吸引相應的結果。而這本書的主旨，就是幫助讀者以正確的意念專注點，實現心中所想。

▲▼《專注意念的驚人力量》分享如何實踐吸引力法則，可說是「秘密」的靈感源頭。（圖／商周出版）

▲《專注意念的驚人力量》分享如何實踐吸引力法則，可說是「祕密」的靈感源頭。（圖／商周出版）

書中也集結希克斯夫婦數十年的教學精華，提供多達11種實作法，從「正向記事本」到「假設語氣法」，全方位涵蓋，從身體健康、家庭和諧、人際關係、職場發展、財務自由等，幫讀者輕鬆上手，駕馭自己的生活。

出版社介紹，伊絲特與傑瑞‧希克斯，是亞伯拉罕靈修團體的創始人，作品已翻譯成30多種語言，並登上《紐約時報》暢銷榜，該書延續了他們一貫的深度與實用性，成為「吸引力法則」愛好者必讀之作，就算是初次接觸的人，也能輕鬆理解，並運用書中提供的方法實踐。

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