病患「缺氧唇發黑」遭灌食致死　三總與人力公司連帶賠償449萬

▲國防醫學院三軍總醫院汀州院區。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃哲民／台北報導

紀姓男子2022年被人力公司派駐三軍總醫院汀州院區擔任照服員，照顧臥床仰賴呼吸器的李姓男子，卻在李男呼吸器管線脫落、儀器發出警告聲響並亮紅燈警示時，仍大意繼續鼻胃管灌食，以致李男缺氧8分鐘、急救仍不治，經李男妻兒3人提告求償，台北地院判三總與人力公司須連帶賠償共449萬餘元，可上訴。

判決指出，紀男在事發時，受僱於捷仲公司（原名惠明人力資源公司），被派駐三總汀州院區呼吸照護病房，擔任照顧服務員暨護理佐理員，負責照顧病房內須靠呼吸器維持呼吸的特殊病患，不幸喪命的李男是在2022年4月入住，治療因病無法自主呼吸的症狀。

▲李姓男子住院做呼吸治療，卻因照服員只顧鼻胃管灌食沒注意呼吸器管線脫落，不幸死於缺氧過久。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

同年8月16日凌晨0點56分，在病房值夜班的紀男為李男做鼻胃管灌食，2分鐘後，呼吸器管線不明原因脫落，李男吸不到氧氣，儀器立刻發出警報聲並亮起紅色警示燈號，紀男僅2度按壓給氧按鍵，繼續灌食，對於李男因缺氧發紺而嘴唇發黑現象，視若無睹。

凌晨1點05分，紀男的1位女同事來關切為何灌食過久，紀男答稱「奶很稠、不好灌食」，對於呼吸器斷續發出警告音，仍舊不以為意，以致李男錯失第2次獲救機會，1分鐘後，1位值班護理師來查房，赫然聽到警告音，驚見李男嘴唇發黑，接著發現管線脫落，立刻接回並通知醫師急救。

李男因缺氧過久、呼吸衰竭，當天凌晨2點32分不治。紀男到案之初不認罪，被起訴才承認疏失，供稱看到儀器亮紅燈「但我不知道是什麼意思」，刑案一審依過失致死罪判刑8月，他上訴二審並與李家達成和解，允諾分期至2031年1月賠償共73萬元，獲緩刑5年定讞。

李男妻兒3人再提起本件附帶民事求償，主張三總與人力仲介捷仲公司配置不具備專業能力的紀男照顧病人，且呼吸器警示音量過低，醫護人員很難及時發現，應對紀男的犯行連帶賠償共823萬餘元。

三總抗辯並未跟提告的李男妻兒3人簽訂醫療契約，且李家已跟紀男和解，不應再要求院方連帶賠償，捷仲公司辯稱三總認為紀男可勝任才派駐，公司已盡力監督，應受李男家屬跟紀男和解效力而免責。

法官查明和解筆錄載明李男家屬拋棄對紀男其餘請求，「但對國防醫學院三軍總醫院、捷仲有限公司之其餘請求不拋棄」，所以本案求償沒違反「一事不再理原則」，而三總依勞務委外契約，有權管理、監督業者派駐院內的照服員與佐理員，合約也要求派駐人員須遵守院內作業規範，包括灌食應注意患者安全。

法官指李男呼吸器操作紀錄顯示，儀器發出給氧失敗的警告後，有人2度按壓給氧按鍵，當時只有紀男在李男床邊，而李男不可能自己按壓，可見紀男已看到儀器警示，但沒查看呼吸器是否正常運作，或找人來幫忙，僅按壓給氧按鍵便宜行事。

法官認為呼吸器警示音量大小，非本案重點，因當下目視就能發現李男嘴唇發黑，紀男對這麼明顯的異狀都無法判斷，顯無專業照顧能力，且紀男事前於同年6月間，就曾遇到呼吸器管線脫落不懂得查看，反而不斷關閉警報器的嚴重疏失，捷仲公司僅短暫調離，沒落實教育訓練，隨即將紀男調回呼吸照護病房。

法官指捷仲公司明知紀男不合格仍派駐，三總從捷仲每月回報的班表，已知曾出包的紀男重回原職卻沒制止，據此認定李男妻兒3人可求償共673萬餘元，但因和解免除紀男應付的1/3，判決三總與捷仲應連帶賠償李男妻兒3人共449萬餘元，可上訴。