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獨／北市死亡車禍！騎士買完菜2連撞不治　2駕駛衰遭送辦

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區42歲簡姓騎士載菜準備返家卻遇死劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

歲末悲劇！台北市士林區通河西街一段堤外便道發生一起事故，42歲簡姓男子駕駛普重機行經該路段時，疑因未注意車前狀況，擦撞同向38歲董姓男子駕駛的小客車後翻倒，又與對向64歲陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，簡男摔倒後送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。2名駕駛被依過失致死罪移送地檢署偵辦。

這起憾事發生於本月21日上午10時許，42歲從事服務業的簡姓男子，於市場買完菜後，騎乘機車沿通河西街一段堤外便道欲返家。行駛途中，他疑因未注意車前狀況，擦撞同向前方一輛小客車後翻倒，隨即與對向行駛的小貨車發生碰撞。簡男連人帶車重摔在地，機車站立區掛勾上的一袋菜品雖因掛牢未灑出，簡男因傷勢過重，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲簡姓騎士買完菜不幸遇上死劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方隨後對3人實施酒測，經檢測確認無酒駕情形，2名駕駛仍被依《刑法》過失致死罪移送地檢署偵辦，檢察官完成相驗，諭知董男及陳男分別交保候傳，後續責任歸屬仍待進一步調查。

士林分局交通分隊長呂昭霆提醒，歲末年關交通繁忙，用路人行車時應提高警覺，保持安全距離，並注意車前狀況，以避免類似不幸再度發生。這場事故為新春佳節蒙上陰影，也再次警示用路人「平安回家」才是最重要的目標。

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