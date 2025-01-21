寶林6死調查一度卡關　衛生局2度清消「採樣均呈陰性」

▲檢察官根據天氣紀錄與員工作業模式，還原寶林茶室粿條(紅圈)存放不當害命的過程。（圖／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

北檢偵辦寶林茶室6死食安案件，偵辦之初需靠衛生單位專業採樣比對，找出害人喪命的原因，但衛生單位第一時間對環境採樣後，連續做了2天的清消，等懷疑是食材出問題時，食藥署採集到的食材化驗呈陰性，檢察官陳昭榮根據專家意見，比對天氣與廚房環境，才能在沒有找到病毒的情況下，還原這起矚目的民生案件。

2024年3月22日，呂姓男子到寶林茶室A13分店食用「馳名炒粿條」後，因腹痛、腹瀉等症狀就醫，經轉送台北馬偕急救不治，此時北部多個醫療診所傳出類似病例，通報疑為食安案件，台北市衛生局在24日前往寶林A13，取得環境樣本後，對餐廳內部進行清消，隔天(25日)再前往清消，並取得菜刀等樣本，準備帶回做比對。

▲北檢詳列偵辦寶林茶室6死食安事件的偵辦經過。（圖／台北地檢署提供）

全案在26日已傳出近20名消費者受害，北檢分案指揮警方會同衛福部食藥署、台北市衛生局等單位，大規模進行蒐證並約談，雖然這次在寶林，採集到包括粿條等食材在20多種樣品，但比對不出可能的病毒或細菌來源。

所幸專家指出，死者是死於不會因高壓破壞的邦克列酸，而邦克列酸只有在唐菖蒲柏克氏菌椰毒原型菌株才能產生，這個唐菖蒲柏克氏菌適合在溫熱潮濕的環境生長，若遇到降溫，就會釋出有毒的邦克列酸。

檢察官陳昭榮詳細比對寶林A13所在的台北市信義區氣溫紀錄，事發前當地氣溫從3月13日的平均攝氏17.7度，上升17日的21.4度，18日後急速降溫，到19日只剩15.5度，加上寶林茶室設在百貨公司內，百貨公司每晚關閉空調，導致溫度上升。

▲北檢指出，寶林購買的食材外包裝已清楚標示，開封後需冷藏保存。（圖／台北地檢署提供）

根據現場履勘以及員工證述，不同食用期限被混裝的粿條，平常被裝在置物籃內，放在近地面的櫥櫃下方，在員工下班前沖洗地面時，創造出悶熱潮濕的環境，符合唐菖蒲克氏菌椰毒病原型生長環境，進而產生致命的邦克列酸。

檢察官調查後，認為寶林實際負責人黎仿軒只顧著拓店、賺錢、省成本，輕忽餐飲業最重視的食品衛生安全，依過失致死等罪起訴求刑4年以上徒刑；代班廚師胡清富未注意食材保存，又未落實防止交叉汙染、先進先出等重要食安基本原則，供述態度不佳，具體求處4年2月徒刑；另正班廚師周日豪、內場服務生阮氏明英、A13店長王順德分別因未落實食材管理制度等原因，被一併提起公訴。