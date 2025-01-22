爆閃燈錯放奪命！警遺孀淚問「為什麼要違規」　駕駛免關原因曝

記者黃宥寧／台北報導

北市警局少年隊預防組莊姓組長，騎車行經南港區市民大道8段時，撞上貨車司機放置於路中的爆閃燈，導致機車失控摔倒並撞上貨車後尾，莊男因多處骨折併血胸及第一頸椎脫位，不幸傷重身亡。士林地院審理後認，貨車司機邱姓男子未依規定妥善放置爆閃燈，導致事故發生，依過失致死罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

這起意外發生於2023年3月27日，71歲邱姓駕駛案發當日上午8時50分，因世界明珠工地5號門未開啟，故將大貨車暫停在人行道，並下車放置爆閃燈；58歲莊姓組長騎機車以時速73公里行經該處（該路段限速50公里），不慎碰撞到爆閃燈因而失控，再碰撞大貨車左後車尾，向前滑行後倒地，經送醫仍因多重鈍創骨折併血胸及第一頸椎脫位死亡。

北市車輛行車事故鑑定會及覆議會鑑定後認定，事故的主因被害人未注意車前狀況，且超速行駛，未能及時避開路面障礙；次因為貨車司機邱姓男子未妥善放置爆閃燈，違反交通標誌設置規定，形成路面障礙，故依過失致死罪起訴邱男。

▲邱姓男子連句道歉都不說，令莊妻心痛不已。（資料圖／記者黃宥寧攝）



去年法院開庭，邱男卸責說「是對方超速撞我車」，無情的回答如刀般刺痛莊妻，她強忍悲痛情緒，令人看了相當不捨。

莊妻受訪哽咽表示，雙方沒和解，對方不認為自己有錯，講到一半，邱男也步出法院，莊妻忍不住悲憤情緒問「我先生死了，還有女兒要養，你說你沒有錯，你為什麼要違規？」然而，邱男卻毫無悔意，冷冷回應「不是抓我啊，妳應該要去抓工地，我只是小小司機」，無情的回答讓現場氣氛變得凝重，莊妻更無助崩潰落淚，令人相當不捨。

合議庭認，邱男在事故發生後主動承認肇事，並配合調查，構成自首情節，依法減輕其刑。然而，邱男未與被害人家屬達成和解，也未取得諒解，且其爆閃燈放置位置違反規定，疏忽程度不可輕忽。因此，依過失致死罪判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬。