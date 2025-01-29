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逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時當被救出的狗媽媽害怕的與孩子瑟縮在角落。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳韻如／桃園報導

桃園觀音2024年驚爆有狗肉屠宰場，當時動保人員救出32隻狗狗，其中4隻交由中途送養。而最令人印象深刻的是，這32隻狗狗之中，有一窩共9隻母帶子的乳牛汪，獲救後狗媽媽與小孩瑟縮在籠子角落，讓人看了相當不捨，但好消息是，這9隻狗狗包含媽媽全都順利送養，所有的壞事全都留在2024年，未來將與新家人過上幸福的日子。

2024年9月，桃園動保處在觀音區破獲一處非法狗肉屠宰場，越南籍范姓女子因看上周圍都是工業區，有眾多移工，竟擅自將丈夫的農園改成「屠狗場」，大賺黑心錢，以每公斤600元的價格販賣狗肉，月收超過6位數，後因范女丈夫看不下去而舉報，全案才因此曝光。

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗媽媽經過浪浪別哭志工們的耐心陪伴，終於願意放下心防相信人類。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處事後上門，從中救出32隻狗狗，其中有4隻交由中途送養，另28隻送往收容所，而其中還包含母帶子乳牛汪一家9口，幼犬們才1個半月大左右，媽媽面對人時則非常緊張，總是害怕地縮在角落發抖，連正眼都不敢對視，深怕自己會被人類宰殺，而狗寶寶們就趴在身邊喝奶。

「浪浪別哭」與「米樂協會」看見消息後，立即前往收容所將狗狗們帶出，並且給予妥善照顧，最後再協助送養。

好消息就在2024年的年底傳出，9隻狗狗包含狗媽媽全都順利找到家，而狗媽媽也在志工們的照料下漸漸放下心防，願意再次相信人類，一掃過去陰霾，現在也能在新家開心玩遊戲，而所有的壞事也全都留在過去，未來狗狗們也將帶著新家人的愛，幸福的生活。

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被救出的幼犬「捷音」。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幼犬之一的琴音。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幼犬知音。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲逃過被宰殺！觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗們連同狗媽媽最終全數到家，展開幸福新生活。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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