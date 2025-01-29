　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次過夜！妹子主動抱又摸「曖昧男0反應」急死她　老司機秒懂

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO難過直呼，與曖昧對象過夜，什麼都沒發生。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「到底在顧慮什麼？」一名女網友表示，與曖昧對象過夜時，她主動抱住對方，還摸著他的肚子，以為他會有反應，沒想到對方閉著眼毫無動靜。隔天還笑稱「妳在旁邊像蚊子一樣！」讓原PO崩潰不已。文章曝光後，老司機秒懂回應，「他怕被仙人跳啊，男生要好好保護自己！」

一名女網友在Dcard分享，最近跟曖昧對象第一次過夜，本以為會來一場激烈床戰，怎料「躺在一起他卻說要睡覺了...」這段過程中，原PO都已經主動摟抱、撫摸肚子，手也來回磨蹭暗示，但看著對方遲遲沒動作，導致她也不敢再往下摸了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO沮喪直呼，她靜靜看著對方瞇著眼，頂多吞了幾次口水，隨後就進入夢鄉，這一晚什麼都沒發生。更傻眼的是，到了隔天早晨，曖昧對象居然笑說，「我在睡覺，妳在旁邊像蚊子一樣。」

對此，原PO不禁懷疑人生，對方40歲已離婚，兩人都是單身，「到底在顧慮什麼？到底為什麼我都主動抱了，他還能這樣無動於衷？」

底下網友熱議，「可能狀態不好」、「他怕被仙人跳啊，男生要好好保護自己」、「都說是曖昧對象了，你還在想什麼，比男生還急喔？不然就是你的吸引力不夠，對方不想找麻煩」、「可能心有餘，力不足」、「現在仙人跳太多了，沒有很明確的動作都不敢亂來」、「我以前也勾引過一個弟弟，對這種有顧慮的需要語言引導一下」、「沒有肯定答案之前，他的忍耐是對妳最大的尊重」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大龍峒保安宮「國運籤」出爐
技師搶鎮瀾宮頭香抱走金媽祖！ETtoday祝讀者錢錢蛇進來
吳慷仁、邵雨薇久違同框放閃了！
DeepSeek讓美AI股殺瘋！散戶「狂買輝達股票」185億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一次過夜！妹子主動抱又摸「曖昧男0反應」急死她　老司機秒懂

彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」

白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　「忽見蛟龍起海中」

新港奉天宮頭香在地人奪下！參加3次抱走10萬元交趾陶

快訊／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

快訊／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

蛇年國運籤！新莊慈聖宮「第十五籤」中平：留意對立

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

第一次過夜！妹子主動抱又摸「曖昧男0反應」急死她　老司機秒懂

彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」

白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　「忽見蛟龍起海中」

新港奉天宮頭香在地人奪下！參加3次抱走10萬元交趾陶

快訊／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

快訊／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

蛇年國運籤！新莊慈聖宮「第十五籤」中平：留意對立

「退休只有財務自由還不夠」　前銀行家：要建立3種資本

MG公布2024銷量成績「全球交車超過70萬輛」！歐洲大熱賣佔24萬輛↑

同樣850萬小宅「選府中or南勢角？」　答案一面倒

雲林福興宮搶頭香創紀錄　兄弟檔連兩年奪「頭香狀元」

第一次過夜！妹子主動抱又摸「曖昧男0反應」急死她　老司機秒懂

大樂透去年春節加碼最強運地區　新北市奪冠

彰化南瑤宮初一抽出四季籤　關鍵年冬籤預示「先難後吉」

5700枚砲火對準首爾！北韓恐引爆核彈　200萬人慘死屍體蒸發成灰

白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　「忽見蛟龍起海中」

冬天熊不冬眠...闖民宅躲暖桌取暖　居民嚇壞：第一次看到

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

生活熱門新聞

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

過年買刮刮樂「6大NG行為」！彩券行店員：一堆人犯

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

即／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

蝦皮店到店「今起春節不營業」開工時間曝！店員被問爆

過完除夕轉運！「4生肖」事業、財運大飆升

恭喜「3星座」翻身了！　2025和衰運說掰掰

更多熱門

相關新聞

戀愛前後反差大？12星座伴侶的驚人真相

戀愛前後反差大？12星座伴侶的驚人真相

《星座好朋友》為大家整理出不同星座的另一半進入穩定關係後，容易出現哪些小缺點呢，一起參考看看。

好感對象「狂傳1訊息」　她已讀暈爆！一票人吵翻

好感對象「狂傳1訊息」　她已讀暈爆！一票人吵翻

年薪200多萬！工程師「找不到女友」　網見2字秒懂了

年薪200多萬！工程師「找不到女友」　網見2字秒懂了

男友尾牙要過夜、不能帶家屬　網風向一面倒

男友尾牙要過夜、不能帶家屬　網風向一面倒

曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」

曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」

關鍵字：

曖昧過夜對象發生關係

讀者迴響

熱門新聞

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

即／金海機場「釜山航空班機」機尾起火　170人逃生

技師搶鎮瀾宮頭香　抱走1.8萬金媽祖

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

DeepSeek讓AI股殺瘋！散戶買輝達股票185億創新高

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

圍爐燒死6至親！他槍決前嗆家人：會追殺好幾個輪迴

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

過年買刮刮樂「6大NG行為」！彩券行店員：一堆人犯

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

小貨車雪隧刁車被後車撞喪命　運將遭判刑

更多

最夯影音

更多

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面