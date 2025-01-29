第一次過夜！妹子主動抱又摸「曖昧男0反應」急死她　老司機秒懂

▲原PO難過直呼，與曖昧對象過夜，什麼都沒發生。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「到底在顧慮什麼？」一名女網友表示，與曖昧對象過夜時，她主動抱住對方，還摸著他的肚子，以為他會有反應，沒想到對方閉著眼毫無動靜。隔天還笑稱「妳在旁邊像蚊子一樣！」讓原PO崩潰不已。文章曝光後，老司機秒懂回應，「他怕被仙人跳啊，男生要好好保護自己！」

一名女網友在Dcard分享，最近跟曖昧對象第一次過夜，本以為會來一場激烈床戰，怎料「躺在一起他卻說要睡覺了...」這段過程中，原PO都已經主動摟抱、撫摸肚子，手也來回磨蹭暗示，但看著對方遲遲沒動作，導致她也不敢再往下摸了。

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原PO沮喪直呼，她靜靜看著對方瞇著眼，頂多吞了幾次口水，隨後就進入夢鄉，這一晚什麼都沒發生。更傻眼的是，到了隔天早晨，曖昧對象居然笑說，「我在睡覺，妳在旁邊像蚊子一樣。」

對此，原PO不禁懷疑人生，對方40歲已離婚，兩人都是單身，「到底在顧慮什麼？到底為什麼我都主動抱了，他還能這樣無動於衷？」

底下網友熱議，「可能狀態不好」、「他怕被仙人跳啊，男生要好好保護自己」、「都說是曖昧對象了，你還在想什麼，比男生還急喔？不然就是你的吸引力不夠，對方不想找麻煩」、「可能心有餘，力不足」、「現在仙人跳太多了，沒有很明確的動作都不敢亂來」、「我以前也勾引過一個弟弟，對這種有顧慮的需要語言引導一下」、「沒有肯定答案之前，他的忍耐是對妳最大的尊重」。