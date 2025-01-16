好感對象「狂傳1訊息」　她已讀暈爆！一票人吵翻：有意思吧

▲好感對象會傳旅遊自拍照，讓原PO超級暈。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

曖昧期間的各種小舉動，總會讓人各種猜疑。一名妹子透露，與一名好感對象會傳訊息，尤其對方出國回傳來各種自拍、風景照，讓原PO暈到不行，因此求問「男生這樣傳自己照片是有好感嗎」文章曝光後，網友看法兩極化，「其實就是無聊，想找個人分享...別想太多」、「旅遊照還好，自拍照感覺有點意思吧」。

一名女網友在Dcard表示，她對一位男性朋友頗有好感，最近對方出國期間，頻頻傳來旅遊或自拍照，但一天只傳一次，而且大量傳來十幾、二十張照片。至於聊天頻率的話，對方會先已讀，過一陣子才回覆。

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對此，原PO有些暈船求問，「男生這樣傳自己照片是有好感嗎，還是我只是一條魚？」若真的有好感的話，要該如何讓彼此互動，「把他捕獲變成男朋友？」

文章曝光後，底下網友熱議，「之前遇過類似的情況，後來發現對方只是單純分享而已，當初我也暈到不行，建議你再觀察一陣子」、「其實就是無聊，想找個人分享...別想太多」、「沒有常約見面，都只是備品而已」。

但有人認為，「保持聊天頻率與照片的話題，等他回國約他出門吃飯看電影，就可以評估看看」、「旅遊照還好，自拍照感覺有點意思吧」、「我如果對一個人沒興趣，根本懶得拍照片給她看」。

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