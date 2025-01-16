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年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲哥哥年薪200多萬，想趕緊結婚生子。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男生想找人結婚生小孩真是不容易...」一名女網友透露，哥哥年薪200多萬，個性體貼且外貌有70分，但年紀已奔3字頭仍單身，曾交過兩任條件都不錯的女友，無奈最後都分手。事實上，哥哥渴望結婚生孩，後來遇到一位長相、薪水普通的女生，豈料對方不想生孩，讓原PO心疼幫問，哪裡可認識合適的對象呢？

一名女網友在Dcard表示，哥哥是高薪工程師，買房子家人會贊助一點，而且也有車，他一直想結婚生孩，但交過兩任女友卻都無疾而終，雙方學歷薪水都差不多，但一位想到國外生活而分手、另一位則是主張不婚不生。

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後來哥哥放寬擇偶條件，卻遇到一位公主病的女生，最後認識一位長相、薪水都普通女孩，相處起來也平平順順，豈料對方也不打算生孩，因此就沒繼續往來了。

看著哥哥的感情路頻頻碰壁，如今也34歲了，因此原PO心疼求問大家建議，「不曉得哥哥適合什麼樣的女生呢？還可以往哪裡找呢？」

底下網友認為，看到生孩兩個字為前提，可能就會讓人退縮了，「以生小孩為前提的結婚交往目的性太強」、「如果目標是想生小孩的女生，直接找相親或許比較快」、「因為妳哥的個性不讓女生想生...」「看到公主病那一段，看起來妳哥很有問題...有點難相處」、「找外配」、「合適的對象出社會後確實不太好找，我覺得彼此條件能吻合60%就已經很好了」、「會不會是你哥太小氣了，沒人想生孩」、「又不是只有你們在挑對象，別人也一樣在挑對象」。

有網友反問，「哥哥各方面條件挺不錯可以舉例嗎？」原PO回應，哥哥年薪200多萬，外型中上，學生時期算挺帥的，但經過工作的摧殘，有長肉一些，目前算外型大概70幾分吧，個性也算還不錯，屬於溫暖體貼型。

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