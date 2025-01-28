疑捲「壯世代標案」圖利　吳春城：將放棄壯世代標章所有權

▲吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，近日遭疑因他身兼壯世代教科文協會理事長，恐有圖利、違反利益迴避等爭議。吳春城今（28日）針對「壯世代」商標、監察院財產申報、預算審查中凍結部分預算、壯世代協會接嘉義市政府標案、何時請辭壯世代教科文理事長等五大爭議逐一說明。

吳春城日前被遭踢爆早將「壯世代」三字註冊商標，雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。吳春城24日曾表示，在取得壯世代教科文協會、壯世代社會企業的同意後，代為發表聲明，強調「不參與中央政府及所屬機關標案」、「商標願提供公益用途無償使用」。

不過，對於相關爭議，吳春城今日再次發表聲明表示，有關壯世代社會企業擁有「壯世代」標章權，吳春城表示，民國110年推動壯世代時，為保障名稱與LOGO之良善使用，故申請標章，從NGO及社會企業的立場，申請標章專利，本是負責及專業的做法；三個月前推動壯促法，內部即討論專利與立法可能的矛盾，並委請該社企法律顧問研議。

吳春城指出，2週前甫通過壯促法，再次詢問該社企相關事宜，該公司法顧表示，未來如有不當使用標章，如何制止？社企放棄標章，別人就可以去申請等疑問尚待釐清。日前該社企正式回覆允諾「基於標章已成為通用名稱，故願意放棄壯世代標章之所有權」，並待正式上班日即會完成相關法律程序。

針對監察院財產申報部分，吳春城指出，本人財產申報係依規定直接使用監察院提供的 「財產資料拋轉檔案」(這份資料包含了相關機關提供的財產數據，例如土地、建物、不動產等登記資料，方便申報人檢核其名下財產，並正確完成申報作業。) 事後發現監察院資料漏列部份資料 ，導致柄於申報時漏列，日前被提醒時，已即刻完成補申報手續。

對於立法院預算審查中凍結部分預算，吳春城說，此次預算凍結案的目的是督促行政機關重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。壯促法是因應超高齡社會的一部全新法案，有賴立法者與行政部門充份溝通，如教育部的第三人生大學政策、勞動部的壯世代重返職場政策，都是過去一年來溝通的豐碩成果，本人及相關單位全力協助，從未獲取一分一毫。下會期也會本於善意溝通，協助相關部會了解壯世代精神，推動壯促法政策，化解少子高齡化社會危機，造福全民，是所殷盼。

吳春城說，2024年他已就任立委，壯世代協會還接了嘉義市的標案，關於嘉義市政府標案，嘉義市政府是在111年即規劃樂齡勇壯城相關計畫與預算，於112年公開採購執行，當時本人尚未擔任立委，並且預算是由地方政府全額支付，未使用中央預算，不存在監督的問題。協會成立迄今為止，只有嘉義市的標案，從112年延續至今邁入第三年，該會無任何新增標案，也從未有任何中央政府及所屬機構標案。同時該會也於日前承諾未來不會參與中央政府及其所屬機構的任何標案。

最後，針對他就職後何時請辭壯世代教科文理事長的？吳春城說，他2023年9月就請辭所有商業公司職務及出清所有股份，因考量壯世代教科文協會屬NGO，而且是無給職，於法並未禁止，所以沒有辭職； 後因公務繁忙，確實已於2024年12月已向協會請辭，協會預計2月改選。



