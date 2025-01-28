風浪阻船行！澎湖男小年夜突心絞痛　吉貝首度直升機醫療後送

▲澎湖71歲長輩小年夜突發心絞痛，離島吉貝首度直升機醫療後送。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／澎湖報導

1月27日小年夜，澎湖縣吉貝鄉一名71歲男子突發心絞痛，前往當地衛生所求診。經初步檢查，醫護人員為其使用舌下含片進行緩解，但考量病情不穩且風浪過大，船隻無法航行，衛生所於晚間7時30分緊急向衛福部空中勤務審核中心（空審中心）申請直升機醫療後送。此為吉貝離島首次啟用空中救援，也是凌天航空進駐澎湖以來的首例吉貝後送任務。

凌天航空表示，於晚間8時9分接獲空審中心指令，僅13分鐘後即從澎湖機場起飛，展現高效應變能力。飛行至吉貝起降點上空後，直升機依程序進行高、低空偵察，並於晚間8時38分順利降落。接收病患後，直升機於8時45分再度起飛，並於8時58分平安返回澎湖機場，隨後由119救護車迅速將病患轉送至三軍總醫院澎湖分院，整個過程在晚間9時15分前圓滿完成。

飛行途中，凌天航空的專業醫護人員全程使用航空專用生理監視器，密切監控病患生命徵象，確保飛行安全與救援品質。此次任務的成功，顯示空中醫療後送的高效率與實際效益。

吉貝鄉位於澎湖北海，距離白沙赤崁約20分鐘船程。以往離島病患的緊急後送多依賴船運，但當晚因風浪過大，船隻無法啟航，加之病患病情緊急，遂改採空中醫療後送。這不僅是吉貝衛生所首次申請直升機救援，也為該地空中醫療救護打開了新局面。

白沙籍縣議員魏睿宏、宋昀芝及白沙鄉長宋萬富全程關注本次後送任務，與凌天航空保持密切聯繫，隨時掌握病患情況。他們對此次救援的迅速與專業表示高度肯定，並感謝相關單位的全力協助。

凌天航空直昇機服務中心主任陳萬昇表示，此次吉貝首例空中醫療後送，充分展現空中救援在偏遠離島的重要性與必要性。風浪惡劣時，船運無法滿足緊急醫療需求，空中後送則提供了及時的生命線。此案例為後續澎湖縣及其他離島地區的空中醫療救援累積了寶貴經驗，也為當地居民的醫療保障帶來更大信心。