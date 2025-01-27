TikTok母公司進軍醫療　北京中關村建800張病床三級綜合醫院

▲抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

TikTok母公司抖音集團（前身為字節跳動）23日宣佈計劃在北京朝陽區中關村朝陽園北區設立一間中外合資的三級醫院——北京愛瑞醫院，規劃將提供800張床位，象徵抖音集團在醫療事業佈局加快腳步，成為網路大廠在AI支撐下，進軍醫療產業領域的延伸高峰。

▲抖音集團持續佈局醫療產業。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，根據北京市衛生健康委員會（北京衛健委）1月16日發佈的批覆文件，要求朝陽區衛生健康委指導愛瑞醫院按照規劃、住建、消防、環保等部門要求完成相關手續，確保該醫療機構設置符合相關行業標準。此外，還應協助指導其按照國家有關規定辦理醫療機構許可手續，該醫療機構需經北京衛健委驗收合格後方可執業。

公開資訊顯示，愛瑞醫院的選址位於朝陽區中關村朝陽園北區，也是中關村一帶重點發展國際研發創新的區塊，阿里巴巴的北京總部也曾設立在此區。

另據《北京市朝陽區協議出讓國有土地使用權計劃公示》顯示，這一地塊用於國際化醫院項目建設，建成後外籍醫生佔比不低於20%，多點執業醫生總工作量不超過醫生整體工作量的10%，以符合國際化醫院的標準。

值得注意的是，抖音集團旗下已擁有多間實體醫院，從松果門診（小荷門診）到高級婦兒醫院美中宜和，後再入股北京宏達愛瑞，這是一間涵蓋綜合醫院、腫瘤醫院、月子中心等的綜合醫院。再加上成立醫療管理公司，入股心理診所，推出醫療健康自有品牌，形成一張頗具規模的醫療版圖網。