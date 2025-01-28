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仁愛鄉測量工作站揭牌啟用　鄉親洽辦業務不必跑埔里地政所

▲南投縣長許淑華21日為仁愛鄉測量工作站揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華21日為仁愛鄉測量工作站揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉位於山區，且面積比彰化縣還大，但土地測量卻只能仰賴埔里地政所，所幸仁愛鄉測量工作站於日前啟用，解決仁愛鄉民疲於奔命的問題，洽辦業務更為方便。 

仁愛鄉測量工作站21日在仁愛鄉代表會舉行揭牌儀式，縣長許淑華、縣府地政處長唐仁梂，縣議員吳國昌、黃世芳、林庭秝，仁愛鄉長江子信、鄉代表會主席洪文全等人都出席參加，眾人一起揭牌後，隨即查看設在代表會2樓的辦公場所，及無人機，衛星定位儀、經緯儀等相關測量設備。

▲南投縣長許淑華21日為仁愛鄉測量工作站揭牌。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，仁愛鄉面積大、地勢險峻，遇到民眾需處理土地問題時，地政測量人員常常得翻山越嶺，業務執行難度比平地高，仁愛鄉親更是不方便：洽辦土地測量業務得前往埔里地政事務所，除舟車勞頓，有時為了補件，至少還要再跑一趟；經縣議員吳國昌提建議後，縣府決定利用仁愛鄉代表會成立仁愛鄉測量工作站、安排3組測量人力，希望先提供鄉親更快速、便利的測量服務，縮短案件辦理時程。

縣議員吳國昌、黃世芳、林庭秝、仁愛鄉長江子信也都表示，仁愛鄉設立地政測量工作站，對鄉親來說不僅是一項行政措施的改進，更是縣府對地方發展的照顧和承諾。

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