日本13歲少女離家出走「當流鶯」！東京街頭站壁　悲慘身世曝

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣淫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京新宿的大久保公園旁有著名的「站壁一條街」，經常有流鶯聚集在此，儘管當地警方嚴加取締調查，仍然難以控制亂源。如今流鶯更出現低齡化的趨勢，許多未成年少女開始在此站璧、下海賣淫，甚至還有年僅13歲的少女也跟著誤入歧途。

根據FRIDAY報導，日本東京都警視廳保安課2024年10月18日逮捕了一名53歲的公司職員，他涉嫌在新宿區歌舞伎町大久保公園附近搭訕一名16歲的女高中生，並對其做出猥褻行為，違反《兒童買春・兒童色情禁止法》。

近年來，在大久保公園周遭的「站璧一條街」出現流鶯逐漸年輕化的趨勢，甚至還有自稱只有13歲的少女在此拉客。日媒記者實體走訪後發現，不少在此等候客人的女子看起來非常年輕，且幾乎不像是已經成年。然而直到數年前，這條街主要都還是20至30多歲的女性在此攬客，如今明顯低齡化。

▲儘管警方已加強取締，但站壁文化仍然防不勝防。（示意圖／CFP）



儘管警方和行政單位加強巡邏力度，但大久保公園周邊的買春賣淫行為依舊活躍，活動範圍甚至逐漸擴大至公園外的區域。當記者詢問這些站壁女子的年齡時，大多數得到「18歲」或「19歲」的回答，然而外表卻明顯未成年。

長期觀察歌舞伎町亂象的作者仙頭正教直言，歌舞伎町以往雖然偶爾也會出現未成年少女，但如今周邊未成年賣淫的情況越來越普遍。他表示，這些女孩大多數是因為面臨家庭問題而離家出走，因此在歌舞伎町附近遊蕩，並透用社交媒體引起關注，在網路上發文尋找買春客。

甚至還有一名站壁少女自稱只有13歲，因此引發熱議。雖然無法確認她是否真的未成年，但是該名少女的確在自己的社交媒體上傳個人證件以證明年齡，光是看照片也能明顯感覺到她尚未成年。少女自稱母親已經過世，而父親則是有嚴重的家暴傾向，因此才會離家出走，流連於歌舞伎町。

▼13歲少女在IG發文拉客。（圖／翻攝自Instagram）

