圖／衝突不斷！用照片看歷史　2024上半年「台灣政壇大事紀」

記者郭運興／台北報導

2024年台灣政壇可謂精彩，年初賴清德成功從三腳督局面突圍，以4成得票率當選總統；2月國民黨在國會以多數之姿，順利推舉韓國瑜登上立法院長寶座；隨後0214金門漁船事件成為日後兩岸緊繃局勢的導火線；4月登場的馬習二會，再度讓兩岸關係成為矚目焦點。

5月則掀起台灣政壇另一波高潮，藍白版本國會改革法案，引爆朝野大亂鬥，青鳥還為此動員數萬人包圍立院；總統賴清德則在5月20日完成就職，喊話朝野合作。《ETtoday新聞雲》特別整理2024上半年度台灣政壇大事記，用一張張照片帶大家回顧那些精彩瞬間。

1月13日 中華民國第十六任總統副總統選舉 賴清德與蕭美琴當選

2024總統大選1月13日舉行，民進黨候選人賴清德以558萬6019票（40.05%），擊敗國民黨的侯友宜467萬1021票（33.49%）、民眾黨的柯文哲369萬466票（26.46%），成功在三腳督突圍，打破「8年執政魔咒」，當選中華民國第16任總統。

賴清德勝選感言提到，未來將深入研議國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲政見主張，將福國利民的內容納入施政方針；針對兩岸議題，將用交流取代圍堵，對話取代對抗；同時向全民喊話，「2300萬人民，都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走」。

▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

2月1日 第11屆立法委員就職 韓國瑜、江啟臣當選立法院院長、副院長

立法院正副院長選舉2月1日舉行，國民黨立委韓國瑜、副院長江啟臣當選。就職宣誓典禮在大法官楊惠欽見證下，韓國瑜與江啟臣高舉右手，宣誓「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓」。

▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜與副院長江啟臣宣誓就職，中為監誓人大法官楊惠欽。（圖／記者李毓康攝）

2月14日 214金門漁船事件

金門縣北碇東0.5浬海域2月14日，1艘大陸籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝，過程中陸船翻覆，導致船上4人落海，救起後2人、另2人送醫搶救後不治。

事後，陸委會表示，我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸，過程並無不當。對於本次陸籍船員拒絕配合我方執法工作，發生不幸事件，深表遺憾，希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

國台辦則強烈抗議，強調因民進黨當局以各種藉口查扣大陸漁船，以粗暴和危險方式對待漁民，導致這起惡性事件發生。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

4月10日 馬習二會 馬英九與中共中央總書記習近平會面

前總統馬英九與中共中央總書記習近平，曾於2015年在新加坡舉行「世紀會談」，4月10日馬習二會地點選在人民大會堂，北京官方保密到家，直至最後一刻，馬英九參訪團記者進入時，外界才逐漸知曉更多資訊。

時隔8年多，前總統馬英九與中共中央總書記習近平會見，兩人簡短公開談話都談到堅持「九二共識」、反對台獨。

▼馬習二會。（圖／資料照）

5月17日 國會改革法案闖關 藍綠大亂鬥

立法院5月17日院會開始處裡國民黨團及民眾黨團提出的國會改革法案，其中包含，強化人事同意權、立法院調查權及聽證權、總統國情報告常態化、藐視國會罪、正副院長記名投票。

藍白立委前幾日就已輪值守夜議場大門，朝野5月17日清晨於議場外爆發第一波衝突，隨後，白憑藉人數優勢，占領主席台，民進黨多次發動突襲，肉搏戰不斷，多位立委掛彩送醫，院長韓國瑜兩度召集朝野協商，仍然破局。

最終，立法院進行法案逐條審查、表決大戰，韓國瑜甚至選擇動用舉手表決，在歷經多次表決，藍白以人數優勢碾壓，歷時十七小時，多項修正案表決通過。

▼國會改革爆發朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

5月20日 中華民國總統就職典禮 賴清德和蕭美琴宣誓就職

賴清德、蕭美琴5月20日正式就任中華民國第16任正副總統。賴清德就職演說提到，針對未來的執政方針，「行政立法協調合作，共同推動國政」列為第一項，強調政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。他也向中國喊話，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

▼中華民國總統就職典禮。（圖／台北攝影記者聯誼會提供)

5月28日 反立法院擴權運動 上萬青鳥包圍立法院

民團5月28日不滿國民黨與民眾黨立委挾人數優勢，強勢於立法院會三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，號召「青鳥行動」從青島東路、濟南路兩端包圍立法院，主辦單位更宣稱破7萬人齊聚。

當時人潮外溢至中山南路，延伸到監察院周邊，抗議民眾不分男女老少，更有不少上班族下班後參與，主辦單位經濟民主連合公布空拍照，畫面相當震撼。

▼青鳥行動7萬人包圍立院高空照。（圖／經濟民主連合提供）